El Monstruo de Fundación fue condenado a 53 años de cárcel

El Juez Tercero Promiscuo de Fundación condenó a 53 años y 10 meses de cárcel a Adolfo Enrique Arrieta García, por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado, al ser hallado culpable por el asesinato de la menor de 9 años de edad, Génesis Rúa Vizcaíno, quien fue abusada sexualmente, ahorcada y posteriormente incinerada el pasado 28 de septiembre en Fundación, Magdalena.

La audiencia que duró aproximadamente 40 minutos se realizó la mañana del pasado lunes en el Palacio de Justicia del municipio de Fundación, a la que asistieron familiares y conocidos de la víctima, entre esos la madre de la víctima Yeimy Vizcaíno.

Durante el procedimiento jurídico, el abogado de la defensa explicó que luego de la sentencia anunciada por el juez, el paso a seguir es notificar al confeso asesino desde la cárcel donde se encuentra recluido, “se espera notificarlo a él desde la cárcel de máxima seguridad y él tendrá oportunidad de apelar si quiere, pero el se allanó a los cargo antes de la condena”.

El abogado de la defensa dijo que su cliente confesó que primero ahorcó a la niña y después procedió a incinerarla en una especie de fogata; pero asegura que “no sabe por qué lo hizo”.

A través de un video, Arrieta García, pidió perdón a la familia de la menor y a la sociedad. “Pido perdón a la mamá, al papá y familiares de esa niña (...) en todo caso discúlpenme, y a todo el mundo entero quiero decirles que ni yo sé lo que hice”, dijo en un video revelado por el programa ‘La Noche’.

“A todo el mundo le pido perdón porque yo no sé lo que hice. Yo también tengo hijos y familia, pero ahora no tengo nada. Le pido perdón a todo mundo de corazón y que Dios me perdone”, dijo el sindicado.

Los hechos

De acuerdo con el informe de las autoridades de Policía, el hombre prendió una fogata, de la que “salía un olor extraño” y fue en ese momento en que uno de los vecinos se asomó, percatándose que el sujeto presuntamente incineraba el cuerpo de un menor.

La triste y horrenda noticia se corrió como pólvora por todo el municipio y poco a poco fueron llegando personas al sitio, así mismo el cuadrante de la Policía, quienes sorprendieron en flagrancia al hombre, cuando quemaba el cadáver de su víctima, debió acordonar fuertemente la zona para poder sacarlo con vida.