Pese a El Niño, Ideam prevé lluvias fuertes en 10 departamentos en octubre

Mientras en algunas ciudades y municipios El Niño ya se siente en las reservas de agua y obliga a iniciar racionamientos y cuidar cada gota, en otros los aguaceros no dan señales de tregua, ni para este mes ni para el siguiente, por lo menos en 10 departamentos, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). De acuerdo con el último boletín de predicción climática de la entidad, hay 50% de probabilidad de que se presenten lluvias en niveles ‘por encima de lo normal’ en diferentes zonas de Córdoba, Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

Al respecto, la meteoróloga senior y experta en servicios climáticos y alertas, Leidy Rodríguez, explicó que el comportamiento de las precipitaciones puede variar entre municipios y departamentos. “Esto no contradice la presencia de El Niño, ya que este fenómeno no significa que deje de llover en todo el país. Aunque puede favorecer condiciones más secas en amplias zonas, las lluvias continúan dependiendo de otros sistemas atmosféricos”, apuntó. También recordó que octubre hace parte de la segunda temporada de precipitaciones, la cual se ve favorecida por la dinámica de la Zona de Convergencia Intertropical y el tránsito de otras ondas tropicales.

Por esta razón, pueden darse de forma simultánea situaciones de déficit de lluvias en algunas regiones y fuertes precipitaciones en otras. “El comportamiento estará determinado por El Niño, pero también por las condiciones atmosféricas regionales y las oscilaciones intraestacionales”, enfatizó Rodríguez. Sobre el pronóstico de este mes, el reporte del Ideam señala que se esperan precipitaciones por encima de lo normal “en zonas puntuales de la isla de Providencia, La Guajira y el Chocó; así como en áreas de menor extensión en todos los departamentos que conforman las regiones Orinoquía y Amazonía, con probabilidades de 60%”. En el caso de La Guajira, los episodios de lluvias estarían asociados principalmente con cuatro factores: el tránsito de ondas tropicales, el ingreso de humedad desde el Caribe, la interacción con los vientos y la misma convección local. Por su parte, en el Chocó intervienen tanto los sistemas atmosféricos que pasan por la región como la interacción de los flujos húmedos que llegan del Pacífico con la cordillera, los cuales favorecen el ascenso del aire y la formación de lluvias y nubosidad. “Esto demuestra que El Niño no elimina la posibilidad de eventos extremos de lluvia. Puede reducir la frecuencia o los acumulados promedio durante determinados periodos, pero no impide que ocurran episodios puntuales de precipitaciones intensas”, dijo Rodríguez.

En cuanto a su impacto, dependiendo de la intensidad y duración de los aguaceros, puede haber riesgos de crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales, sobre todo en zonas de alta montaña, cercanas a ríos y en áreas con suelos saturados. “En Chocó, la precaución debe ser mayor porque es una de las regiones más lluviosas del país. Incluso durante periodos con señales climáticas deficitarias, pueden presentarse eventos de lluvia muy significativa”, alertó la experta.

FOTO: EL COLOMBIANO

A diferencia de los departamentos en los que lloverá con fuerza, el Ideam prevé 50% de probabilidad de precipitaciones ‘por debajo de lo normal’ en amplias extensiones de las regiones Caribe y Andina, así como en algunas zonas de la Orinoquía y Amazonía. Frente a este punto, Christian Euscátegui, meteorólogo consultor en variabilidad climática y cambio climático, señaló que, si bien la predicción puede estar asociada a la presencia de El Niño, debe tenerse en cuenta la estacionalidad de las lluvias en el país. “Ante el fenómeno, es probable que se debiliten, pero no que desaparezcan. Y allí será importante establecer otro tipo de variabilidad climática de más corto plazo que inhiba aún más las lluvias o las apoye”. Pese a que este evento favorece las temperaturas más altas, causa una mayor evapotranspiración y genera una reducción de las precipitaciones, Rodríguez indicó que El Niño no es el único factor que explica el déficit, porque no se puede “interpretar como una condición uniforme de sequía para todo Colombia. La respuesta es regional y puede cambiar entre municipios”. En materia de riesgo por incendios, actualmente hay 96 municipios con alerta roja y 99 con alerta naranja. Además, los departamentos en situación más crítica son Cundinamarca, Tolima, Nariño, Huila y Boyacá, con entre 10 y 23 municipios que tienen alerta roja. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas