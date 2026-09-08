Esta es la fecha del Simulacro Nacional 2026; así se prepara Colombia tras el terremoto

El próximo 21 de octubre, Colombia realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026. La jornada tendrá como uno de sus objetivos evaluar la preparación del país ante escenarios como un terremoto, a partir de las condiciones de riesgo y las capacidades de cada territorio.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció la fecha mediante la Circular 79 del 31 de agosto de 2026. Este año, la novedad esta en que el ejercicio no estará centrado únicamente en la evacuación, pues también permitirá revisar protocolos, coordinación, comunicación y toma de decisiones.
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El director general de la UNGRD, David Santiago Tamayo, lo explicó así: “Iremos más allá de evacuar: buscamos validar, decidir y mejorar. Vamos a evaluar nuestros planes, protocolos, mecanismos de coordinación y nuestra capacidad para tomar decisiones ante una emergencia”.
La programación comenzará a las 10:00 a. m., las entidades públicas y privadas, empresas, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones educativas, familias y ciudadanos participarán en actividades para revisar sus medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección.
A las 2:00 p. m., alcaldías y gobernaciones realizarán una simulación para evaluar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE). En este momento se revisarán los mecanismos para tomar decisiones, gestionar información, coordinar entidades y activar las capacidades disponibles.