La decisión de no contratar una auditoría internacional para las elecciones presidenciales del domingo preocupa no solo a las campañas políticas sino al presidente Iván Duque, quien hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que destine los recursos que se giraron desde el Ministerio de Hacienda para esta labor.

El presidente Duque señaló, además, que el gobierno se ha hecho responsable del apoyo en materia de seguridad para los comicios del domingo y ha acompañado las solicitudes de los partidos políticos a través de la Mesa de Garantías Electorales.

“Hago un llamado a las autoridades electorales para que los recursos que ya se giraron sean destinados a la contratación de esa auditoría externa y que los resultados de esa auditoría eterna se le transmitan a todo el país”, concluyó el mandatario a solo 4 días de la fecha en que los colombianos irán a las urnas para elegir a su candidato presidencial.

Pese a que no se dará esta contratación en particular, ya hay una firma, contratada desde el año pasado, encargada de esta vigilancia. Esto significa que las elecciones no se verían afectadas como tal tras la decisión que tomó el CNE de no continuar este proceso debido, entre otras razones, a que queda poco tiempo para hacerlo y no hay ninguna otra firma a la espera.

Por su parte, el magistrado Luis Guillermo Pérez explicó que lo que querían era que la firma ya contratada –McGregor– pudiera adherirse a la otra firma y brindar más garantías. Sin embargo, aseguró que también faltó más voluntad del Estado para adelantar el contrato.