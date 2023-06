Las sesiones extras en el Legislativo son casi un hecho, pero el problema no es el tiempo, sino la negativa de los partidos a apoyar las reformas y de la oposición a asistir a los debates. Estas jornadas que empiezan son las últimas oportunidades de Petro para aprobar sus proyectos, porque en cuestión de semanas la política nacional entrará formalmente en campaña para las regionales y –a partir de ahí– la atención principal estará en las urnas y no en el Capitolio.

Para el presidente Gustavo Petro ya no es tiempo de balconazos sino de marchar. Este miércoles 7 de junio el mandatario saldrá a las calles a sumarse a las protestas de los sindicatos que se citaron para enviar un mensaje de apoyo del sector social a las reformas que el mandatario no ha logrado tramitar.

Sí, quorum, porque ya la cuestión sobrepasa cuántos votos a favor tiene: si los opositores no ocupan sus sillas, no se pueden llevar a cabo las diligencias legislativas. Ya los de Cambio Radical, entre ellos el senador David Luna, anunciaron que no regresarán al recinto hasta que el Gobierno le dé garantías a la oposición. Los opositores no suman para tumbar los proyectos, pero sí restan cuando de tener quorum decisorio se trata.

Ya el petrismo no es mayoría

Las otras dos que están atascadas son la reforma laboral y pensional. Radicadas en marzo por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no han pasado ni el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara –la misma que se demoró para tramitar el articulado de la salud– y su aprobación depende de que el presidente vuelva a cocer su coalición echa retazos.

Las estadísticas dan cuenta de que necesitará aguja e hilo para unir pedazos del Congreso. Solo el 37% de los escaños del Senado y 28% de los de la Cámara (ver gráfico) están ocupados por congresistas afines al Gobierno, del Pacto Histórico, la Alianza Verde o grupos minoritarios como los que ocupan las curules de paz y que le apoyan. A simple vista, no tiene la mitad más uno de los votos tramitar sus proyectos.

A Petro se le dañaron las cuentas cuando los partidos Conservador y La U se declararon en independencia, poniendo el 35% de los asientos del Senado y 53% de la Cámara en el centro de la balanza: pueden inclinarla a cualquier lado. El resto están en la oposición.