Al Ingrid volver de la calle, notó que su bebé no reaccionaba, por lo que se la llevaron al hospital San Pedro Claver , de Suba, donde el médico les dijo que estaba muerta. La Fiscalía tomó las riendas de este caso y el 4 de enero de 2002 abrió un proceso en contra de los dos mayores, pues eran los sindicados del homicidio de la menor.

El maltrato infantil tanto a nivel nacional como departamental no cesa. Cifras entregadas por el ICBF a este diario indican que en Antioquia, a día de hoy, hay al menos 467 de estos procesos activos por restablecimiento de derechos, 167 de ellos por violencia física.

De hecho, aunque Medicina Legal no distingue entre los tipos de homicidio que hay, desde enero a abril de este año, 214 menores fueron víctimas de ese delito, siendo nueve de ellos aún bebés. Por eso, las autoridades insisten en que golpes y agresiones verbales no pueden camuflarse bajo creencias de que eso es aprendizaje, y para ello han hecho uso de campañas pedagógicas.

La razón de la Corte fue que a pesar de que él no quería matarla, conscientemente sí hizo uso de su fuerza para “corregirla” y que así dejara de llorar. En otras palabras, según la abogada Margarita Useche, al sacudirla el abuelo sí tuvo un acto premeditado para afectar a la bebé, aunque su intención no fuera provocarle la muerte .

En el panorama nacional los números de violencia tampoco son los mejores, pues hay 6.064 procesos abiertos por violencia sexual, 701 por física y 385 por psicológica. Las cifras corresponden tanto a maltrato infantil –hasta los 13 años–, como a violencia en adolescentes, hasta los 17.

No obstante, estos datos no incluyen casos de violencia intrafamiliar, ya que el ICBF solo sigue los actos cometidos por terceros. Los de violencia intrafamiliar contra niños son de competencia de cada comisaría de familia. A pesar de ello, la abogada Useche enfatizó en que si una Comisaría o el ICBF conoce de un abuso que no sea de su competencia, de todas formas pueden recibirlo y remitírselo a la encargada.

La mentira del abuelo

Una vez Nelson Solano zarandeó a su nieta de nueve meses hasta causarle la muerte, la versión que sostuvo ante las autoridades fue la de que ella se le rodó en un descuido por las escalas. Tal situación fue desmentida por el dictamen de Medicina Legal, pues la necropsia arrojó una muerte violenta debido a síndrome del niño maltratado o zarandeado.

Quien lo certificó fue el médico Héctor Gómez. En su dictamen se lee que la bebé sufrió de hipoxia cerebral secundaria por hematoma subdural, edema cerebral y hemorragia subaracnoidea de tipo traumático por motivo del sacudón que le pegaron.