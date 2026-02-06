Cayó ‘Tajo Yuca’, jefe del ELN que controlaba un frente con rentas criminales de $5.000 millones

En una operación conjunta de la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial fue abatido en zona rural de Sardinata (Norte de Santander) Cristian Antonio Rincón Pabón, alias Tajo Yuca, cabecilla del ELN.
Rincón Pabón era jefe del Frente Juan Fernando Porras Martínez y era considerado por las autoridades como un objetivo de alto valor por su rol en la escalada de violencia en el Catatumbo, que este jueves cobró la vida de dos de los escoltas del senador Jairo Castellanos cuando se movilizaban por la que conecta los municipios de Fortul y Tame y fueron atacados por guerrilleros del ELN.