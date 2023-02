“Hay que construir sobre lo construido, lo que se avanzó en etapas anteriores se está teniendo en cuenta, y le estamos haciendo ajustes acordes al momento (...) Pensamos que lo mejor es buscar un cese al fuego en que no haya nuevas detenciones militares y que el Gobierno nacional deje sus operaciones de inteligencia en nuestra contra y, de la misma forma, nosotros no tengamos que hacer esas detenciones”, aseguró Beltrán en un Twitter Space en el que participó en la noche del jueves.

Del mismo modo, explicó cómo se debaten en el interior de esa guerrilla los acuerdos a los que se llegan en la mesa de negociación. “Yo voy en intermedio de las rondas de diálogo y me reúno en los campamentos con la dirección, les informo y se dan nuevas instrucciones. Aquí yo no hago lo que a mí se me ocurra, entonces eso le garantiza a todo el ELN participar en lo que estamos haciendo aquí para que nadie salga a decir que no está de acuerdo”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a los puntos que la guerrilla ha planteado en lo que va de los dos ciclos de negociación. ”Los tres primeros puntos de la agenda de negociaciones están referidos a la participación vinculante de la sociedad en este proceso de solución política del conflicto, con el propósito de construir una visión común de paz”, añadió.