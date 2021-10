Pero este argumento no fue compartido por el Juez 35, quien dijo que, si bien es cierto que La Modelo de Bogotá no cuenta con un patio especial para poder recluirlo, “el establecimiento propuesto por la defensa tampoco es válido”, porque este es de mediana seguridad y el patio de seguridad con el que cuenta no está diseñado para albergar a un detenido con las características de Tapia.

Antes de terminar su intervención, el Juez 35 de Control de Garantías le hizo un fuerte regaño tanto al abogado como al condenado contratista. “No podemos estar trasladando a este ciudadano a todos los establecimientos carcelarios del país (...) cometemos delitos, nos condenan, reincidimos, nos ponemos en riesgo, nos vuelven a judicializar, nos imponen una medida de aseguramiento y entonces señor Estado, a manera de hotel, mándeme para Barranquilla, no mejor para Bogotá, no mejor en Cómbita, porque hace más frío, no, realmente eso es disposición del Estado”.