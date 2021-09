Los implicados, al parecer, habrían llamado a funcionarios del Gobierno para advertirles que no caducaran el contrato con Centros Poblados, porque la caducidad implicaría una inhabilidad de contratar con el Estado por cinco años.

La Fiscalía le habría advertido a Tapia que su colaboración no tendría beneficios, no obstante, el sindicado pidió garantías para contar la verdad sobre los políticos implicados en este caso, cuyos nombres, por ahora, no se revelan.

Cabe mencionar que, para la Fiscalía, sería Tapia quien a través de terceros manejaba las empresas que conforman Centros Poblados.