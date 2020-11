A Eliécer de Jesús Manco Úsuga, según relatos en poder de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tenía 14 años cuando lo sacaron a la fuerza de su casa en la vereda Llanogrande (Dabeiba- Antioquia) el 14 de noviembre de 1997 tras una incursión paramilitar, momento desde el que su familia no volvió a saber nada ni de él ni de dos familiares más.

“A mi casa fueron como 50 hombres; yo me volé de milagro y me salvé porque me tiré al rastrojo y ellos no me vieron”, denunció un familiar a la Fiscalía...