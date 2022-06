De Roux también hizo un mea culpa por el avance del conflicto en Colombia. “¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos?”, se preguntó. “¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo y los resguardos y los sectores populares que vivieron la avalancha de las masacres?”, continuó.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, empezó diciendo que el informe trae “verdades incómodas” . Aseguró que es “un mensaje de verdad para detener un conflicto intolerable en el que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes”.

Y agregó: “Un cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapirimpán , la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés”.

Petro, el presidente recién electo, fue el encargado de leer las recomendaciones que le hizo la Comisión de la Verdad a la sociedad y al Estado. “La aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas, vueltas palabras”, dijo Petro antes de empezar a leer el documento.

“Llamamos a tomar conciencia de nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos” , dijo. “Está atrapada en un modo de guerra en la que no podemos concebir que los demás piensen distinto”, concluyó.

Petro pidió no ver la verdad como una venganza. FOTO: Cortesía Comisión de la Verdad

“Él trató de destruir el Proceso de Paz y no pudo hacerlo. Como diría un viejo adagio español ‘que se vaya bien ido y que le vaya bien’”, dijo en diálogo con EL COLOMBIANO el senador y ex comandante de las extintas Farc, Rodrigo Granda, sobre el hecho de que el presidente Duque no se presente a la entrega del Informe.

“Invitamos al presidente Iván Duque a que viniera y recibiera el Informe, no vino y se excusó. Mandó en su lugar al ministro del Interior, Daniel Palacio, a quienes agradecemos su presencial”, aseguró el padre Francisco de Roux.