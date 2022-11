Los colombianos no ven con buenos ojos que el gobierno de Gustavo Petro quiera despenalizar el consumo recreativo de la marihuana. Y esa iniciativa no es la única de las banderas de la Casa de Nariño que aún no encuentra respaldo en la gente, pues la eliminación gradual del subsidio a la gasolina también genera tiene reparos.

A esos dos temas se suman el cierre al grifo del petróleo y del gas, el desmonte del Esmad y de las EPS, otros asuntos para los que más de la mitad de las personas están en contra, pero que la administración del Pacto Histórico está buscando concretar a como dé lugar.

Es más: todo indica que el presidente conseguirá llevar a cabo esas pretensiones porque tiene una aplanadora petrista en el Congreso que ya le permitió aprobar la reforma tributaria que le puso impuestos a la canasta familiar y también la ley para la paz total que le permitirá negociar con narco bandas (ver Radiografía).

Así quedó constatado en la encuesta de Gad3, el Tracking que hace RCN sobre el sentir de la opinión pública. Entre esos proyectos el que más genera reparos es el de la despenalización del consumo de la mairhuana para uso recreativo, al que el 70% de los connacionales se oponen y que solo cuenta con el respaldo del 25,3%.