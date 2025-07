Según la encuesta, que consultó a 2.122 personas y cuenta con un margen de error del 2,2 %, para el 23,7 % de los colombianos el mandatario ha tenido un desempeño malo y un 30,3 % –es decir, casi uno de cada tres encuestados–, asegura que es bueno. Un significativo 11 % aseguró que no sabe o no responde.

El sondeo de Guarumo muestra que para el 23,7 % de los colombianos el asunto que más les preocupa es el acceso a la salud. Le siguen inseguridad (20,3 %), corrupción (15,9 %), costo de vida (10,3 %), falta de empleo (9,4 %), acceso a la pensión (4,9 %), acceso a la educación (4,7 %), entre otros.

Por otro lado, ante la pregunta de si está de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, un 53,8 % respondió que no y un 31,3 % que sí. Otro 14,9 % no sabe o no responde.

Previo a la promulgación de la reforma laboral que aprobó a finales de junio el Congreso, el presidente Gustavo Petro derogó el polémico decreto que convocaba la consulta popular que negó el Senado; sin embargo, en paralelo, buscando seguir con la agitación en las calles de cara a 2026, su Gobierno insistió en darle vía libre a una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir las reglas que establece la propia Constitución.