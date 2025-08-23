x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

McDonald’s baja los precios de sus productos en EE. UU. días después de que su CEO reconociera que sus menús son costosos

Chris Kempczinski, CEO de la cadena de restaurantes, había reconocido públicamente que la percepción de los clientes es que McDonald´s se había vuelto inasequible.

  • Desde años atrás McDonald´s ha sido señalado por volverse costoso y perder el principio de ser asequible. Su CEO, Chris Kempczinski, ya había reconocido una parte del problema que afectaba la percepción de los precios: Foto: Getty Images
    Desde años atrás McDonald´s ha sido señalado por volverse costoso y perder el principio de ser asequible. Su CEO, Chris Kempczinski, ya había reconocido una parte del problema que afectaba la percepción de los precios: Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

22 de agosto de 2025
bookmark

Como una forma de recuperar a sus clientes, la cadena de restaurantes McDonald’s planea reducir el precio de sus menús más populares. El CEO de la compañía ya había reconocido lo costoso que estaban sus productos.

La estrategia consiste en una reducción drástica en donde ocho menús populares combinados descontarán su precio en un 15 % comparados al precio total si se compraran individualmente.

Lea también: Dos empresas colombianas entre las compañías familiares más grandes del mundo, ¿cuáles son?

Esta medida comenzaría a aplicarse en el mes de septiembre, según informó el medio estadounidense Wall Street Journal. Para la aplicación de la estrategia, la cadena tendrá un apoyo financiero para las franquicias que acepten dicha reducción de precios.

Dicha decisión se da luego de que el director ejecutivo de la cadena, Chris Kempczinski, declarara públicamente sobre la percepción de los consumidores respecto a los precios de los menús de McDonald’s.

“Con demasiada frecuencia vemos comidas combinadas con precios superiores a $10, y eso definitivamente influye negativamente en la percepción del precio”, expresó Kempczinski en la presentación de resultados el pasado 6 de agosto, en donde subrayó que la percepción de los clientes se ve influenciada por el precio del menú principal.

Luego de esas declaraciones, el CEO de la reconocida cadena se comprometió en el mismo evento a solucionar ese problema que estaría alejando a consumidores.

Sin embargo, este problema no sería nuevo, pues desde años atrás se han publicado diferentes críticas a los precios de los menús de la famosa cadena de comidas rápidas.

Una de las más recordadas fue una publicación viral en las redes sociales en el 2023 en donde un menú Big Mac combinado costaba 18 dólares. Los internautas se preguntaban si la comida de la cadena se había vuelto cara y se había alejado de uno de sus principios que era ser asequible.

Tal fue el revuelo de la publicación que hasta el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó una carta abierta argumentando que dichos precios eran una “excepción” y que los precios de los menús de McDonald´s no habían superado la inflación.

Con la reducción de precios que entrará en vigencia en el próximo mes de septiembre, los consumidores podrán encontrar ofertas de desayuno por 5 dólares y ofertas especiales de Big Mac y McNuggets por 8 dólares.

Sigan leyendo: Abrieron un restaurante en Bogotá donde se come en oscuridad y los meseros son invidentes

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida