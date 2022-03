La idea de sus supuestos socios extranjeros era no tener intermediarios en Colombia, sino venir directamente a comprar la mercancía.

De 36 años, nacionalidad mexicana y conocido con el alias de Márgaro, Galeano se asentó en Medellín hace ocho meses y, desde entonces, quiso no dejar rastro de su paradero pagando sus cuentas en efectivo y utilizando distintos hoteles para celebrar sus negocios.

El aterrizaje en Medellín

Adonde iba pasaba desapercibido por su vestimenta, ya que no era muy llamativa. De hecho, al momento de su captura estaba en pantaloneta, camiseta, tenis deportivos y gorra.

Galeano Gómez sabía lo que era darse lujos. De acuerdo al expediente, el mexicano compartía apartamento con una mujer cuya identidad no revelaron y prefería pactar sus tratos con delincuentes en hoteles de Medellín y Turbo, Antioquia.

Droga barata y directa

La cantidad de recursos con los que andaba y el gran interés por conseguir contactos se debe a que el Cartel de Oaxaca –pequeño en comparación con el de Jalisco Nueva Generación– quiere expandir aún más su negocio ilegal de tráfico de drogas y no depender de terceros.

Nexo con cartel venezolano

Las supuestas andanzas ilegales de “Márgaro” tienen otra punta en su historial delictivo con otro cartel de alto calibre en la región.

Según el Ejército, este hombre sería coordinador en el país para la compra y venta de armas y droga del Cartel de los Soles, grupo venezolano que entre sus filas habría tenido al general (r) Hugo “el Pollo” Carvajal.

Este vínculo no aparece en el expediente de la Fiscalía, pero sí en las labores de inteligencia del Ejército, el cual dice no poder revelar mayor información hasta no tener concretamente las rutas que el capturado utilizaba para mover armamento y droga.

Por el momento, el lugar de detención también se mantiene bajo reserva, y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía adelanta los trámites para manifestarle a la Embajada de Estados Unidos en Colombia que ya pueden formalizar el pedido de extradición de “Márgaro”, para que finalmente responda por narcotráfico ante la justicia de ese país