“En principio no. No esperábamos encontrarnos esto tan pronto. La prenda que tenía estructuras era un pedazo de tela que parecía pertenecer a una falda de mujer. Hemos encontrado otras prendas como pantalones y camisetas, pero sin huesos. Esas prendas son un reto para nosotros porque no tienen interés forense, pero las mujeres y las víctimas las ven como algo representativo. Entonces la Unidad las está guardando para definir con las mujeres qué hacer con ellas. Puede ser en términos de memoria o de un álbum fotográfico, por ejemplo”.

Usted ha explicado que gracias a los empaques que iban encontrando podían saber, más o menos, a qué período de tiempo se estaban refiriendo, ¿Saben más o menos de qué años son los escombros en los que encontraron esta tela?

“Sabemos que han encontrado elementos o empaques del 2000, entonces eso es un buen indicio, no podemos decir que eso es del 2001, pero sí muy cercano al 2001”.

¿Y este hallazgo cambia los planes en algo?

“Pues no, no cambia los planes, o sea, técnicamente en principio no cambia los planes, pero a mí me dirían que sí es posible encontrar algo más.

Hasta este momento como que todo el mundo decía que a estas alturas no íbamos a encontrar nada. Que era basura y que habían pasado demasiados años, que si hubo algo ya no existía por el paso del tiempo.

Pero esto nos podría decir que sí, que hay posibilidades. Aunque no sabemos qué va a pasar y si efectivamente serán estructuras humanas”.

¿Entonces esto le da esperanza?

“Sí, es justo eso. Hay más esperanza”.

Hablemos de un tema nacional, ¿qué ha pasado con los 1.000 cuerpos que “desaparecieron” del Cementerio de Bucaramanga?, ¿la Alcaldía ya está haciendo su parte?

“Sí, la Alcaldía hizo lo que tenía que hacer que era contratar para que iniciaran las obras civiles en estas zonas donde hay cuerpos no identificados.

Se tienen que hacer unas construcciones para asegurar el terreno y poderlo abordar, porque hay partes a punto de desplomarse.

Y, en segundo lugar, el equipo ya ha estado recolectando toda la información y está haciendo el análisis para saber si efectivamente, como se dijo en principio, los cuerpos quedaron en el parque o no”.

¿Es posible que esos cuerpos estén bajo el parque?

“Sí, esa es la teoría, que en el momento de la construcción no lo sacaron y que construyeron el parque sobre eso. Es algo que tenemos que probar”.

¿Y si eso llegara a ser así, qué pasaría?

“Pues si eso llegara a ser así, y podemos verificarlo, lo primero que tenemos que hacer es una exploración así como esta (de La Escombrera), para determinar a qué distancia pueden estar. Evaluaríamos si hay cuerpos, a qué distancia podrían estar. Todo eso para determinar cómo intervendríamos”.

Cuando EL COLOMBIANO fue allá para ver qué estaba pasando, un trabajador del cementerio dijo que había huecos donde ellos veían cráneos y huesos a la intemperie, ¿eso es cierto?

“Nosotros estamos como digo haciendo una investigación, entonces en este momento hasta donde yo sé estamos dedicados a esta denuncia del Instituto de Medicina Legal que fue el que alertó por un montón de cuerpos que había dejado en custodia, en ese lugar y que de la noche a la mañana habían desaparecido.

Entonces a raíz de eso es que nosotros empezamos a decir, bueno, esos cuerpos no pueden desaparecerse, porque lo que dice Medicina Legal es que hay cuerpos que pudieron haber sido identificados pero que al no saber dónde quedaron, pues no pueden hacer cotejos. Nosotros tenemos que formalizarlo en el marco de una investigación para verificar si es un dicho o es una realidad, si podemos verificarlo, cuáles son los sitios dentro del cementerio que pueden estar esos huecos que dicen que hay, y poder avanzar en el abordaje”.

Exparamilitares y exguerrilleros han estado entregando las coordenadas de múltiples fosas comunes con víctimas del conflicto y excombatientes, ¿cuál es el balance de ese trabajo, en qué van?

“Hay dos personas claves que lideraron grupos paramilitares y guerrilleros de las Farc en la zona del Caquetá. Ellos son oriundos de Caquetá pero lideraron estos grupos armados en distintas partes del país.

Estas dos personas vienen trabajando con la Unidad entregando la información que nos ayude a saber dónde pueden estar los desaparecidos. Ellos han referido lugares y han referido personas. De hecho, ya les hemos entregado cuerpos a sus familiares de cuenta de este proceso. Entonces, esa es una contribución que ellos han dado”.

¿Y ya están investigando las demás fosas de las que tienen coordenadas?

“Lo que la gente no sabe es que hay una historia detrás de cada búsqueda. No es solo tener las coordenadas de la fosa e ir allá. Para llegar a la fosa hay que saber más o menos a quienes vamos a encontrar, para que esos cuerpos no se queden como cuerpos no identificados, sino que puedan ser entregadas a la familia.

Ese es el valor de que esta gente esté dando la información, que esté aportando a la verdad. Entonces efectivamente tenemos varios sitios ubicados en ese en Caquetá a varios de los cuales hemos abordado ya, y hemos encontrado cuerpos y hemos entregado, pero hay otra información que surge de las personas que están acudiendo a la JEP, de personas que no necesariamente participaron en las hostilidades, pero que nos dicen mire yo sé dónde hay lugares, etcétera, entonces toda esta información se recoge en una herramienta que nosotros tenemos que también es una obligación de la unidad, que es tener un registro nacional de fosas cementerios y sepulturas ilegales. Ya tenemos un mapa nacional de esos lugares”.

¿Cuántas fosas comunes hay en el país?

“Según lo que hemos recolectado en esa herramienta, tenemos 5.000 en todo el país”.

¿5.000 fosas comunes?, es demasiado...

“Dentro de esa cifra están fosas, pero también hay cementerios. Esos sitios son algunos que ya hemos abordado, es decir, que ya hemos confirmado y que hemos recuperado cuerpos, o que la Fiscalía los confirmó y sacó algunos cuerpos, o que la JEP también ha ido.

Es decir, la idea es que la sociedad sepa cuál es la dimensión de la distribución a donde han llevado los cuerpos de las personas desaparecidas, o sea de esto tenemos que hacer conciencia, esto no puede seguir. Pero también hay que crear conciencia de lo que significa esta búsqueda, de lo complejo que es.

Yo nunca había querido aceptar una frase que a mí me parece horrible y que es muy difícil humanamente aceptarla y es que Colombia es una fosa. Y sí. Mira el mapa, son más de 5.000 lugares de interés forense en el país. Es horrible”.