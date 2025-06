“El lenguaje provocador del presidente Petro. Incluso en la era del presidente Biden, fue a Berlín a decir que lamentaba la caída del muro de Berlín; cuando Hamás comete el acto terrorista, no lo rechaza y al contrario, se ha puesto del lado de una organización terrorista. Nadie dice que hay que avalar las acciones de Israel, pero Colombia históricamente ha rechazado el terrorismo. Cuando se presenta un fraude en Venezuela, la actitud de Colombia es validarlo al no tomar posición. Eso ha sido malo para el prestigio de Colombia, no solo con EE.UU., sino en Occidente en general. Y luego, claro, Estados Unidos subió los aranceles, pero Colombia resultó más favorecido que otros. A Colombia le subió el 10%, pero los competidores asiáticos en temas como el café, por ejemplo, a Vietnam se lo subieron al 34%, al 45%, al 80%, como el caso de China”.

¿Qué opina de la consulta popular que impulsa el Gobierno?

“No resuelve nada, pero elimina algunos puestos de trabajo, porque encarece el costo del empleo. Fedesarrollo habla de más de 400.000 empleos que se perderían y en cambio se crece la informalidad otros 10 puntos. Es el modelo perfecto para empobrecer más la gente. No solo no resuelve nada, sino que cuesta $700 mil millones solo armar la consulta, luego hay que desplazar a las Fuerzas Armadas, la publicidad, sumando todo se llega a $2 billones. Con eso uno podría dar 60.000 subsidios de vivienda. Si les sobra la plata, y sabemos que no, no se la gasten en politiquería para acelerar un proceso electoral. Hay que pensar estratégicamente, el país se está desbarrancando”.

El Gobierno acordó con el Frente 33 una zona de ubicación en Catatumbo. ¿Lo ve positivo?

“Veo en materia de seguridad una confusión y un debilitamiento institucional. La gente está con miedo y siente que sus fuerzas armadas no están en capacidad de responder. Las FF.AA. están confundidas porque en unos lados hay zonas de ubicación y en otros cese al fuego con otros grupos, con bandas, con terroristas. Hay una confusión enorme y los criminales están cómodos viendo cómo sacan ventaja”.

Petro habla de volver a dialogar con el ELN, ¿cree en esa opción?

“El tema del Frente 33 allá en el Catatumbo, es de soberanía. Se metió el ELN, que viene de Venezuela, con anuencia del régimen de Maduro, y toman territorio colombiano. Ahora el Gobierno busca negociar con el ELN, pero también con una banda criminal en la Sierra Nevada, con bandas de Medellín, se van a Barranquilla a ofrecerle beneficios a bandas; en Nariño, al frente Comuneros del Sur también le ofrecen negocios. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Una articulación descarada entre el Gobierno y la criminalidad y esto tiene a los colombianos sometidos. ¿Por qué hay esa connivencia? Porque quieren mantener el poder, a partir de las economías criminales y del amedrentamiento a la población y desde el gobierno, con unos mensajes de populismo donde a la gente le dicen lo que quiere oír, pero no le resuelven nada.

Preocupa oír a un presidente que cada cierto tiempo coquetea con que de pronto se puede quedar y agrede a todas las fuerzas políticas. Entonces uno se pregunta por qué está en esa agenda, y ve que su hijo, su hermano, su señora, su secretario general, su canciller, su ministro del Interior, su ministro de Hacienda, todos están metidos en casos de corrupción o escándalos de violaciones a la ley. ¿No será que se quieren quedar en el poder para no responder a la justicia? Ojo, los colombianos tenemos que estar alertas, no podemos dejar que esto vaya haciendo carrera, como que cualquiera puede salir a hablar de que puede sacar a la gente a la calle, incendiar el país como una gran cortina de humo para protegerse”.

Según lo que ha dicho, ¿cree que la “paz total” es una estrategia de grupos ilegales y el Gobierno para perpetuarse en el poder?

“Tengo esa preocupación y percibo que es parte de una estrategia porque no hay paz. Aquí lo que hay es fortalecimiento criminal. En Colombia tiene que haber un gran consenso para llevar a cero la pobreza extrema, porque no podemos, siendo un país rico, permitir que eso ocurra, y como no sea así, la criminalidad y el populismo se aprovechan de esa condición para crearnos este enredo que parece más una alianza criminal de poder que una solución a esas comunidades”.

Otro actor armado peligroso es el Clan del Golfo. A usted le tocó la Operación Agamenón, diseñada para desmantelar a ese cartel hace una década. ¿Qué ha faltado?

“Trabajé con la Policía y otras agencias para estructurar la operación Agamenón en todo el territorio nacional, con un enfoque específico en Urabá y Córdoba. Ahí se trabajó intensamente y han ido cayendo cabecillas. ¿Pero dónde está el pecado grave que Colombia cometió con la criminalidad? Uno, en esos acuerdos de La Habana haber concedido una impunidad a la criminalidad, es un incentivo para la criminalidad perdurar; más grave aún, haber parado la lucha efectiva contra el narcotráfico y la aspersión (de coca). Haberle dado conexidad política al narcotráfico es un error, eso hizo que se expandiera. Cuando era ministro llegamos a tener 48.000 hectáreas de coca, las más bajas de la historia, se producían 400 toneladas métricas de cocaína y se incautaba más de la mitad. Hoy hay 263.000 hta de coca y 2.600 toneladas métricas de producción. En cada pueblo de Colombia hay una banda de microtráfico poniendo a los niñitos a consumir. Es una tragedia”.

Cómo evalúa el desempeño del general (r) Pedro Sánchez, primer militar que asume el ministerio de Defensa en más de tres décadas.

“Pues si a mí me correspondiera, nombraría a militares retirados en muchos cargos importantes, porque más de uno está más preparado que cualquiera en los territorios y en el conocimiento de Colombia. La pregunta es, ¿cómo surgió este nombramiento? Traer una persona que está activa, que ni siquiera es de la cúpula o los niveles más altos, crea confusión. Imagínese, hay 29 generales más antiguos. No hay una trayectoria que haya garantizado esa llegada. No tengo duda que ese oficial (Sánchez) está en un reto importante, que ojalá sea exitoso. El país necesita el éxito de las personas que estén al frente de la seguridad, pero me pregunto si es lo que el Gobierno realmente quiere. La pregunta para ese ministro es qué se está logrando para proteger a los colombianos, cómo se están fortaleciendo las fuerzas, cómo se está derrotando el crimen. Hace diez años yo dejé 465.000 hombres y mujeres en armas en las Fuerzas Militares y de Policía. Hoy estamos en menos de 355.000. Las tropas no tienen los suficientes medios, de cada 100 helicópteros solo funcionan 30, cuando en el pasado funcionaban 70”.