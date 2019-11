Epa Colombia no podrá usar redes sociales por orden de juez

Daneidy Barrera, la joven que apareció en un video destruyendo una estación de TransMilenio, no fue enviada a prisión de manera preventiva como lo pedía la Fiscalía, que le imputó tres delitos, sino que el juez decidió ordenarle una presentación mensual, que no use redes sociales y que no tenga contacto con medios de comunicación, es decir, que no conceda entrevistas.

“Considero que existen medidas de aseguramiento no privativas de la libertad que permiten alcanzar ese mismo propósito, como lo es presentarse de manera periódica. Por eso le impongo presentarse cada 30 días ante el juez de conocimiento”, dijo el juez.

El funcionario judicial también le ordenó que mantenga una buena conducta familiar y social, por lo que consideró que al imponerse este tipo de medidas en contra de Barrera Rojas lo que se busca es que la joven no pueda volver a incurrir en conductas punibles como las que dieron origen a este proceso judicial.

“Se hace un llamado de atención para que la actividad de los denominados influenciadores o youtubers se realice con la responsabilidad inherente a la misma, pues es innegable la influencia que tienen en la sociedad. De ellos también depende la conservación de una sociedad armónica”, anotó el juez en su providencia.

Podría interesarle: Epa Colombia no aceptó cargos por daños a estación de Transmilenio

Lo que se dijo en la audiencia

A 1.218 millones de pesos asciende el monto de los daños generados, según sostuvo la Fiscalía en la tarde de este jueves ante el juez 19 de garantías durante la imputación de cargos por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, instigación a delinquir y daño en bien ajeno.

Sobre la instigación a delinquir, el fiscal expuso que se configuró porque la joven invitó, haciendo uso de las redes sociales, a otras personas a que hicieran los mismos actos de destrucción que ella protagonizó.

“Con su actitud usted generó desasosiego, nerviosismo, fervor y zozobra en la población en momentos en los que se vivía en el país un paro nacional (...). No obstante, usted tenía conocimiento del contexto nacional y de los actos de vandalismo que ocurrieron el día anterior, incita usted al siguiente a que se realicen estos actos”, relató el delegado de la Fiscalía.