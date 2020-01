EPS deben seguir fortaleciendo sus redes de servicio en Colombia

La Empresa Prestadora de Salud (EPS) más grande del país es la Nueva EPS y fue la entidad que más recibió usuarios de la liquidada Salud Vida. Desde el 1 de enero pasado, a sus bases de datos ingresaron alrededor de 470 mil ciudadanos, para llegar a un total de 6,2 millones de usuarios en el país.

Esta EPS no es ajena a las dificultades del sistema. Por ello, el presidente José Fernando Cardona explica que tanto la empresa que preside como en general el sistema de salud deben apostarle al fortalecimiento de las redes de atención para que los usuarios no acudan a mecanismos judiciales para reclamar servicios.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la Nueva fue la tercera prestadora con más tutelas reclamando atención y protección del derechos a la salud entre 2017 y 2018, con 19.650 y 22.457, respectivamente. En estos dos años solo fue superada por Medimás con 64.410 y Coomeva 42.742 en los dos periodos medidos.

Por esto, EL COLOMBIANO habló con el presidente de la entidad, José Fernando Cardona, sobre los desafíos que tiene, cómo enfrentar los procesos de corrupción en el sector salud y sobre su nombre como opcionado para llegar al Ministerio de Salud.

¿Qué retos plantea ser la EPS más grande del país?

“Sigue siendo un desafío consolidar la operación tanto en ciudades grandes como en los municipios pequeños y medianos. Debemos garantizar y mejorar la percepción y calidad del servicio, pero ese también es un reto sectorial. Tenemos que lograr que nuestros afiliados sientan que sí los estamos protegiendo”.

¿Qué presión ejercen los afiliados de Salud Vida a la Nueva EPS?

“Recibimos alrededor de 470 mil afiliados. Fueron alrededor de 2.100 pacientes con cáncer que venían sin atención o con atención discontinua. Podemos decir que la transición ha sido normal, y que se ha permitido que los afiliados que venían con problemas ya estén recibiendo tratamientos”.

El año pasado usted cuestionó que mediante tutelas se estaban reclamando servicios por fuera de cualquier dimensión, como alguien que pidió una cama y la rechazó porque era de color beige... ¿Eso sigue presentándose?

“Sí, aunque cada vez más los jueces están teniendo una conciencia sobre los servicios que solicitan los usuarios. La Rama Judicial ha venido entendiendo la conexión de la salud y la vida, pero hay momentos en los cuales los servicios no agregan valor ni protegen la vida de las personas. Todavía se siguen presentando esos casos, pero los jueces ahora tienen mayor y mejor criterio para hacer razonar a quien llega a buscar vía judicial para reclamar servicios”.

Por ejemplo, ¿qué casos recientes como “exorbitantes” puede comentar?

“Estamos pagando servicios públicos a afiliados que no tienen para pagar la energía y argumentando que eso pone en peligro la vida de la persona, nos toca cumplir con eso. Pero también damos sillas de ruedas de condiciones que no se requieren”.

¿La tutela es el mecanismo para acceder a servicios de salud en Colombia?

“Nosotros hacemos alrededor del año 120 millones de atenciones, el país hace como 10 mil millones en el año, en todos los servicios –en 2018 fueron 207.936 en total–. Digamos que es muy importante entender que si bien el número de tutelas es grande, no es la ruta que tienen los afiliados para acceder a los servicios. Por ejemplo, en el país no tienen que vender su casa para acceder a un servicio de alto costo. Es todavía muy alto el número de personas que acceden a servicios por vía judicial, pero son servicios que no lo requieren”.

¿Y qué se debe hacer para mejorar en ese sentido?

“Lo primero tiene que ver con el ordenamiento de los canales para que las personas puedan acceder a servicios sin necesidad de acudir a la vía judicial. Muchas veces las personas van a donde el juez antes que buscar el servicio en la EPS. Segundo, reordenar y mejorar las redes de servicios y el manejo de la introducción de tecnología, pues muchos de los servicios que llegan al país no cumplen las condiciones de eficacia y efectividad, pero por vía judicial están entrando”.

Usted aparece en el sonajero para reemplazar a Juan Pablo Uribe en el Ministerio de Salud, ¿ya lo contactaron de Presidencia?

“No. Tengo una tarea y responsabilidad con los accionistas de Nueva EPS. Ese tema no está en mi agenda y tampoco me han ofrecido nada”.