¿Es válido que Mockus vote hoy en el Congreso?

Luego de que Antanas Mockus anunciara hoy su regreso al Senado para decidir sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, se abrió el debate sobre la validez o no de voto, puesto que la sentencia del Consejo de Estado que lo aparta de su curul aún no estaría ejecutoriada.

Pese a que Mockus, a través de su apoderado Humberto de la Calle, ya presentó una acción de tutela contra dicha decisión de única instancia, insiste en que el procedimiento que da nulidad a su elección no está completo.

Según sus argumentos, es al Consejo de Estado al que corresponde notificar formalmente a la presidencia del Senado su destitución como senador, que se dio en fallo del pasado 11 de abril, sin embargo, ese aviso aún no ha llegado formalmente a la corporación.

Expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden en señalar que el voto de Antanas Mockus sobre las objeciones a la Ley Estautaria de la JEP tendría plena validez.

Así lo considera la experta en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, Bernardita Pérez, quien señaló que “la cuestión es muy simple. El sistema jurídico tiene unas formas, pero esas formas son garantías del debido proceso, tanto para él en este caso, como para nosotros los ciudadanos”.

La académica explicó que “la sentencia todavía no está ejecutoriada, es decir, no está en firme, por lo tanto él todavía no ha pedido su derecho de asistir a la sesión y el voto es válido. Esto parece un asunto puramente formal, pero es que las formas también hacen el derecho y la regla. Es como cuando alguien se pasa un semáforo que se acabó de poner en rojo, ¡pues está en rojo!, así haya pasado apenas un segundo”.

Pero para Fabio Pulido, jefe del Departamento de Teoría Jurídica de la Universidad de La Sabana, aunque el voto de Mockus sería valido, porque en efecto la sentencia no está en firme, sería contraproducente.

“Los que están apoyando la JEP y su Ley Estatutaria luego se van a quejar, porque el hecho de que Mockus vote va a hacer que seguramente, después, en otras partes se demande esa votación porque ya el Consejo de Estado había decidido, generando trabas jurídicas que creo que son innecesarias” explicó Pulido.

Pero, ¿por qué Mockus no había asistido entonces a plenarias anteriores del Senado? Según afirmó esta mañana en medios de comunicación, fue porque recibió “señales equívocas” por parte de la Secretaría del Senado.

Esa afirmación generó una fuerte respuesta por parte del secretario del Senado Gregorio Eljach, quien afirmó en Blu Radio que él no es “agente de tránsito para andar mandando señales. Yo tomo decisiones”.

Eljach señaló que “este asunto tiene complejidades que se desconocían” y afirmó no estar seguro de si el Consejo de Estado envió algún documento al presidente del Senado, Ernesto Macías, sobre la situación de Mockus.

“Ahí hay unas discusiones propias de los abogados procesalistas, pero decisión definitiva no corresponde a nosotros”, expresó Eljach, aunque dejó entrever que a su parecer, el voto de Antanas Mockus no tendría por qué ser válido, pues “yo creo que ya se cumplieron los requisitos (para la destitución), pero no soy yo quien lo determina”.