Los escándalos no han sido ajenos a la contienda electoral de este año. Campañas como la de Alejandro Char (Presidencia), de Piedad Córdoba y Laureano Acuña –llamado a versión libre el 28 de marzo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema– (Senado) se han visto empañadas por enredos con la justicia, y para cerrarle espacio a los cuestionamientos, los partidos y coaliciones de cada uno de ellos han entablado pactos de silencio para no referirse al tema y evitar así salir perjudicados en las urnas.

Silencio del círculo Char

Desde la campaña del exalcalde de Barranquilla le respondieron a EL COLOMBIANO que el candidato, también cuestionado por una foto junto al narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández, no se pronunciaría porque supuestamente no conoce a Rueda. “Es una de las miles de personas que le piden tomarse una foto con él (Char)”, aseguraron.

Conservatismo sigue quieto

La polémica más reciente fue la del senador y candidato conservador Laureano Acuña, también conocido como ‘El Gato Volador’, quien fue grabado conversando con Edison Massa, candidato a la Cámara, sobre la compra de 70.000 votos para mantener su curul.

La veeduría el Partido Conservador no ha abierto proceso alguno contra Acuña, y el presidente de esa colectividad, Ómar Yepes, le dijo a este diario que “el directorio no se ha reunido porque todos andan en campaña, pero la veedora analizará el tema para resolver si abre o no investigación. Los organismos de investigación examinarán los hechos y tomarán medidas si se amerita”.

La sala de primera instancia de la Corte Suprema citó a Acuña (ver Para Saber Más) para que dé versión libre sobre este caso el 28 de marzo, después de las elecciones