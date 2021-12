Cinco días abandonados al azar en la selva del Vaupés

Once turistas dejados a su suerte lo recorrieron, viajando en una canoa impulsada por un motor débil después de ser víctimas de una supuesta estafa que les costó, por persona, más de 3,3 millones de pesos.

El itinerario

Al aterrizar en Mitú el domingo 21 de noviembre, la promesa de Vargas era que viajarían en avioneta hasta la comunidad de Buenos Aires, en medio de la selva, y se regresarían en lancha.

Sin embargo, haciendo alusión al mal clima, les informó que deberían posponer la ida para el lunes. Como conocedor de los azares del turismo de naturaleza, Portillo no sospechó y aceptó el cambio.

El lunes, al parecer, las condiciones seguían sin ser óptimas y el guía les avisó que llegarían por vía fluvial, realizando un recorrido de máximo tres horas hasta la comunidad, para después regresar por aire.

“Cuando llegamos, era una canoa con un motorcito y tardaba 6 horas supuestamente”, relata el samario, quien sintió desconfianza cuando César Vargas les entregó un paquete de leche en polvo, Gatorade y un salchichón; subió al vehículo a dos supuestos guías indígenas de su confianza, y le notificó al grupo que no viajaría con ellos por el río, porque los esperaría en Buenos Aires con la comida.

A pesar de eso, emprendieron el recorrido que terminó siendo de 14 horas. A merced de la oscuridad de la selva, llegaron a la una de la mañana a una comunidad de nombre Bellavista. Para su sorpresa, el lanchero les pidió pagarle por el trayecto, pues Vargas no le había dado más de $100 mil.

Después de entregarle $250 mil no presupuestados, se toparon con la extrañeza de los habitantes de la comunidad, que no estaban enterados de su visita y tampoco habían recibido ningún dinero por alimentarlos u hospedarlos. Les sirvieron lapa, un roedor típico de la zona, y lo único que tenían para ofrecerle al grupo.

Con la decepción de la estafa que ya era evidente, varios ansiaron devolverse. No había forma: las dos personas con las que los había dejado Vargas no tenían idea de qué hacer, pues no conocían la zona. La solución fue caminar con ayuda de un aparato satelital con GPS y señal intermitente, que fue su única guía.

Supuestamente, en 17 kilómetros se encontrarían con Vargas, quien los recogería en una lancha para, por fin, llevarlos a Buenos Aires. Con todo lo que había pasado, era evidente que el hombre no estaría en el punto y así fue.