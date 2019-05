Renuncia del Fiscal, primer coletazo de la decisión de la Jep

A año y medio de terminar su cargo, este miércoles el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo a razón del primer coletazo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a ‘Jesús Santrich’ y otorgar su libertad.

En una corta declaración, Martínez expresó que esta decisión desafía a la justicia del país al “pasar por alto” las recomendaciones de la Fiscalía y de Estados Unidos frente a este caso llevando a hacer “trizas la cooperación judicial internacional”.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”, expresó Martínez Neira.

En el país, en palabras del Fiscal General, progresivamente se consolida un estado de cosas antijuridicas, que conjura contra el Estado de Derecho de la Nación y expone a la sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación.

“En el futuro la reincidencia en el secuestro, la extorsión, entre otros delitos podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional. En adelante, colombianos, los delitos permanentes del narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgaran por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y el tráfico ilícito de drogas”, dijo el saliente jefe del búnker, quien resaltó que no había sido notificado oficialmente de la decisión de la JEP, sino que se informó fue por las declaraciones dadas a prensa.

Las facultades de investigación de la Fiscalía, según Martínez, respecto a los crímenes ocurrido durante el conflicto quedaron “emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradicción y todo esto disque en nombre de la paz”.

La carta de renuncia del Fiscal Martínez ya fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, el órgano aún no se pronuncia al respecto.