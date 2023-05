Pese a eso, insistió en que su posición no desafía la justicia. “Respeto la majestad de la justicia y respeto al Consejo de Estado (...) Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo. Cuando esté en firme la providencia me apartaré del cargo e iniciaré mi defensa de mis derechos”, añadió el excontralor.

Por ahora, el Congreso tendría que recibir una nueva lista de elegibles en la que debería seleccionar al nuevo Contralor. Sobre esto último, Carlos Hernán Rodríguez dijo que no sabe si volvería a presentarse como candidato.

“Ahora no definiría si me vuelvo a presentar, no sé, estoy peleando el derecho a que se me respete un derecho adquirido frente a una elección”, concluyó.