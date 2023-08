De este modo, equipos multidisciplinarios se unieron en el objetivo de ubicar los cuerpos para su recuperación, identificación y entrega digna a sus seres queridos , respondiendo a los principios de verdad y no repetición.

Aunque en la declaración extrajudicial de este jueves no entró en detalles, prometió ampliar sus afirmaciones en su versión única de verdad ante la JEP.

“No puedo dejar pasar la oportunidad para pedir un perdón especial al señor canciller de la república, doctor Álvaro Leyva Durán”, afirmó.

“Lo que ha manifestado acá realmente pone de presente que necesariamente debemos conocer la verdad total”, sentenció Leyva, una vez concluida la manifestación de Jiménez.

“A mí me produce tristeza como colombiano que lo que usted ha dicho acá termine siendo absolutamente cierto, porque alrededor de cada enunciado por lo que he comprendido hay nombres y apellidos, situaciones concretas, hechos absolutamente preparados que muestra que sin duda es necesario la no repetición”, agregó el Canciller, al advertir que será la JEP la que tendrá que contrastar las versiones de Jiménez, una vez conozca de ellas.