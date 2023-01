La Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP) poniendo punto final a una pesquisa de 30 años que comenzó en 1993, cuando los sobrevivientes de ese partido acudieron al tribunal para denunciar la persecución sistemática a quienes dejaron las armas para entrar en la vía política.

La determinación fue leída por el juez Ricardo Pérez Manrique en una notificación de sentencia a integrantes y militantes en el caso UP vs. Colombia, como se le conoce jurídicamente al litigio, que divulgó el tribunal en una audiencia virtual. La decisión marca un punto de inflexión en la lucha de los militantes de la UP.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra partidos, sus integrantes, militantes y simpatizantes”, leyó el juez Pérez.

La decisión tuvo un respaldo unánime de los cinco integrantes del tribunal para aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado y desestimó varias excepciones preliminares por falta de competencias que se habían presentado en el marco de ese proceso.

El presidente Gustavo Petro celebró la sentencia apuntando que “hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda”.