La mujer, identificada como Claudia Marcela Peña, se dirigía a Estados Unidos con la intensión de reencontrarse con su marido Hugo Pinzón, junto a sus dos hijos, una pequeña de once años y un niño de tres.

Según relató Yeni Acevedo, prima de Peña, en la emisora Blu Radio, la madre junto a sus dos hijos volaron el 21 de agosto desde el Aeropuerto El Dorado con destino a México, donde abordaron otro avión tres días después hasta Tijuana y de ahí a Mexicali por tierra, donde se encontró con el coyote (traficante) que las iba a llevar hasta la frontera.

Las autoridades, en la zona de Yuma, cerca de Arizona, hallaron a la madre y a sus dos hijos, pero solo el pequeño de tres, aunque agotado, permanecía con vida. Aunque no se tiene claridad sobre lo sucedido, las autoridades creen que fueron abandonados por el coyote y que no lograron soportar las intensas temperaturas, porque no se registraron signos de violencia en sus cuerpos.

El pequeño fue trasladado, según el protocolo, hasta un hospital en Phoenix. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, por su parte, informó que “estará en custodia de un centro de menores de edad de California hasta que se defina con quién permanecería en los Estados Unidos o si regresa a Colombia”.

El desierto de Arizona es reconocido por la dificultad que supone para los migrantes, solo en 2019 las autoridades norteamericanas hallaron a 153 cuerpos sin vida en la zona.