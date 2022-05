Y este viernes, para continuar con su agenda política, ‘Fico’ llegó a Riohacha, capital de La Guajira, donde logró un apoyo que en término de mensaje puede resultarle clave. En efecto, Luis Manuel Díaz, papá del futbolista Luis Díaz –estrella del Liverpool–, dijo que su familia lo respalda públicamente.

“Le entrego mi respaldo al futuro presidente, Federico. Con ‘Fico’, vamos que vamos”, dijo el padre del deportista, a lo que el candidato le contestó: “Soñamos que más jóvenes en Colombia, con un talento como el de Lucho, que son muchos, tengan oportunidades”.

Eso sí, se debe recordar que en otras ciudades, como Cali, Popayán o Pasto, el aspirante que ya tiene el apoyo de los partidos Liberal y Conservador también logró llenos de plazas públicas.

Antibalas en la plaza

El otro aspirante puntero en la intención de voto, Gustavo Petro –del Pacto Histórico– regresó a los eventos en público en Cúcuta tras las amenazas que denunció en su contra y por las que el Gobierno de Iván Duque aceptó aumentarle su esquema de seguridad.

Pero, en contraste, lo hizo con chaleco antibalas y con dos escoltas que permanentemente protegían la parte frontal del candidato con escudos blindados.

Allí, vestido con la camiseta del Cúcuta Deportivo –el equipo local de fútbol–, se aupó en la narrativa del candidato amenazado, de caudillo –según sus críticos–, para advertir que el voto que se le dé serviría para restablecer las relaciones con Venezuela.

“Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso (...) Yo no veo alternativa para Cúcuta, si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, precisó Petro desde una tarima ante unas 4.000 personas.