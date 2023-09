Durante ese lanzamiento, Vargas aseguró que una de las mayores razones para lanzarse como candidato era porque creía que Gustavo Bolívar, uno de los principales competidores, no es la persona “correcta” para ese cargo.

“No estoy de acuerdo con que se les ofrezca plata a los delincuentes. No estoy de acuerdo con que se fomente la impunidad. No estoy de acuerdo con que se le llame a los policías ‘cerdos’. No estoy de acuerdo con que se diga mentiras en las redes sociales. No estoy de acuerdo con lo que plantea en seguridad. Eso fue lo que me impulsó. No estoy de acuerdo con su dependencia de la Casa Nariño”, dijo el general (r) en entrevista con El Tiempo el día que oficializó su candidatura.