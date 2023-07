Pero lo que encendió las alarmas no fue el discurso utilizado, el mismo que usó las Farc durante los 52 años que duró el conflicto armado con esta guerrilla, sino quien lo firmaba . Al final de la carta y en negrillas resaltadas aparecía el nombre del jefe de las disidencias dado por muerto hace apenas dos semanas: alias Iván Márquez.

Ante la especulación sobre si alias Iván Márquez está muerto o no, EL COLOMBIANO consultó con fuentes de Inteligencia Militar y de la Policía para saber qué piensan del comunicado y expresaron que están analizando el documento , pero resaltan que hay varias inconsistencias que darían a pensar que ese comunicado no sería tan fidedigno.

“ En el momento no podemos confirmar o desvirtuar que este personaje esté con vida o no , simplemente es una carta que se está analizando el contexto de la misma, pero seguimos con la misma incertidumbre”, expresó el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares a Red + Noticias.

El segundo punto que analizan es por qué razón el jefe de la Segunda Marquetalia no salió en video, como siempre lo ha hecho cuando va a entregar un discurso de suma importancia. “Analicemos esta situación: el país habla de la muerte del jefe guerrillero y si él estuviera vivo ¿no saldría a desmentirlo con un video? A él le gusta figurar y mire que siempre que iba a dar un anuncio lo hizo a través de las imágenes, como cuando anunció su rearme o cuando expresó que había sufrido un entrampamiento por parte del Gobierno anterior en cuánto al proceso de paz y se devolvió a las armas”, dicen los expertos.

“Podría pasar como con el ELN en Arauca. Hace mucho rato no se sabe de alias Pablito, todo un ícono de esa guerrilla en esa región. Tenemos información de que habría muerto hace rato, pero los guerrilleros lo niegan; sin embargo, ante hechos importantes, alias Pablito no aparece ni hace mención, siempre se pronuncian los mandos medios”, dicen los investigadores judiciales.

Incluso, en la información obtenida señalaron que habría muerto ciego y con una depresión que no le permitió celebrar su cumpleaños 68.

Aunque la presentación de este documento reavivaron las dudas sobre la existencia o no de alias Iván Márquez , a este diario dos integrantes de la Asamblea de Venezuela y una persona cercana a la Segunda Marquetalia le confirmó hace dos semanas, que el jefe guerrillero sí había muerto.

Ante las dudas, EL COLOMBIANO cotejó la firma de Iván Márquez conocida en otras cartas con la firma que estampó en el Acuerdo de Paz y con la presentada en el documento y las dos primeras coinciden entre sí, pero no con la presentada en la carta de las disidencias.

De hecho, en anteriores negociaciones a la que se desarrolla con esa guerrilla, alias Pablito fue llamado a la mesa de negociación, pero en esta ocasión ni truena ni suena.

Por ahora la incógnita de la muerte de Iván Márquez sigue, aunque bien podría pasar como sucedió con el cadáver de Manuel Marulanda Vélez, el máximo jefe de las Farc que fue enterrado en secreto en las montañas del Pato, Caquetá, para mantenerlo como una figura heroica, aunque a Márquez, lo mantendrían en secreto para exaltarlo como el mártir que le dijo no a la paz y no se dejó “entrampar”, como diría el mismo Márquez en vida, si es que no está muerto.