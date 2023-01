Acogiendo los reparos formulados por el Ministerio Público, el fiscal llamó a la funcionaria a dar explicaciones. ¿La razón? Según el ente que dirige Margarita Cabello, tuvo que haber sido un juez de control de garantías y no la jueza Bastidas quien firmara las órdenes de libertad de los jóvenes. Lo anterior, teniendo en cuenta que cumple un rol más administrativo que judicial.

“La próxima semana se llamará a interrogatorio derivado de una denuncia penal que hizo la procuradora General. En el marco del debido proceso la jueza le deberá explicar a la Fiscalía las razones jurídicas por medio de las cuales no asignó la solicitud a un juez de control de garantías”, explicó Barbosa.

Más recientemente, Cabello expresó su apoyo a Barbosa al no suspender las órdenes de captura que pesan contra los 16 miembros del Clan del Golfo y de Los Pachencas que fueron reconocidos por el Gobierno como voceros de paz. “La paz no puede estar por encima de la Constitución”, dijo.

Basta recordar que al formular la denuncia contra la jueza, la Procuraduría se refirió implícitamente al Gobierno y reclamó que la funcionaria actuó como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.

En respuesta, desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial, Petro manifestó que la procuradora incurre en una “profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia”. En ese sentido, advirtió que “todos los funcionarios públicos, incluidos ella y yo, debemos obedecer” ese mandato.

En paralelo, Barbosa concedió una entrevista radial en la que arreció en su postura y señaló que no pasará a la historia “como quien quitó órdenes de captura a criminales”. El funcionario insistió en que la negativa no es un capricho suyo y que no hay condiciones constitucionales.

“Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia. No voy a pasar a la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación de personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, declaró en entrevista con Blu Radio.