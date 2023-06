De acuerdo con el ente acusador, “esta decisión es diferente a la solicitud hecha por el presidente el 11 de enero de este año, que buscaba beneficiar a miembros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, narcotraficantes y paramilitares”, por lo que también pudo ser tenida en cuenta, afirmó la Fiscalía.

Por último, según la Fiscalía, a pesar de que estas personas ya no cuenten con una orden de captura vigente, no significa que se les perdonara su delito. Por lo tanto, sus procesos penales y la extinción de dominio no se van a archivar.