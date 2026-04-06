La foto con la que María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en su paso por Antioquia exactamente hace un año

Una fotografía publicada por María Claudia Tarazona en sus redes sociales volvió a llevar a la memoria uno de los últimos momentos políticos de Miguel Uribe Turbay en Antioquia, meses antes de su asesinato. En la imagen, compartida por su esposa tras su muerte, aparece el entonces precandidato presidencial durante su paso por Medellín, en un evento que reunió a buena parte de la dirigencia uribista del departamento. Conozca: Asesinato de Miguel Uribe fue ordenado por un exgestor de paz de la Segunda Marquetalia, según confesión La publicación trajo el recuerdo de aquella jornada en Plaza Mayor, realizada en abril de 2025, cuando Uribe llegó a Antioquia para enviar un mensaje de unidad de cara a la carrera presidencial de 2026. En ese momento, su aspiración buscaba consolidarse dentro del Centro Democrático con el respaldo de una de las plazas políticas más importantes para el uribismo.

Recuerdo de María Claudia Tarazona durante la campaña a presidencia del exsenador Miguel Uribe Turbay. FOTO: tomada de Instagram - María Claudia Tarazona.

Durante ese encuentro, Miguel Uribe estuvo acompañado por congresistas, diputados, concejales y dirigentes regionales, en un acto masivo que, según reportes de la época, reunió a miles de asistentes. Su discurso estuvo centrado en la seguridad, la lucha contra el crimen y la cohesión del partido, lanzó una frase que quedó como una de las más recordadas de esa visita: “Unidad igual victoria”. En su intervención, defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, criticó al Gobierno Nacional por lo que consideraba un abandono a Antioquia y reiteró que el país debía volver a poner en el centro la seguridad y el control territorial. También evocó el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, como una de las razones que marcaron su visión sobre la violencia en Colombia.

Un cambio de significado

La imagen compartida por María Claudia Tarazona adquirió otro peso. Pues no solo mostró el registro de una campaña política, también, hace parte del recuerdo de los meses previos al crimen que estremeció al país y alteró el tablero político de cara a las elecciones de 2026. El 25 de marzo de este año, Tarazona volvió a pronunciarse con un mensaje profundamente personal, en el que habló del dolor que dejó la muerte de su esposo y de la carga emocional que ha acompañado a la familia desde entonces. En el texto, expresó que deseaba que el asesinato de Miguel Uribe “no haya sido en vano” y pidió que su nombre sirva para unir a Colombia alrededor de la seguridad y la paz, dos banderas que marcaron su discurso político.

¿Cómo va la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay?