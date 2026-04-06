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La foto con la que María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en su paso por Antioquia exactamente hace un año

La última visita de Miguel Uribe a Antioquia revivió en una foto publicada por su esposa.

  • Miguel Uribe estuvo en Medellín en abril de 2025, durante un acto político en Plaza Mayor en el que reunió a dirigentes del uribismo antioqueño. FOTO: Colprensa.
    Miguel Uribe estuvo en Medellín en abril de 2025, durante un acto político en Plaza Mayor en el que reunió a dirigentes del uribismo antioqueño. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Una fotografía publicada por María Claudia Tarazona en sus redes sociales volvió a llevar a la memoria uno de los últimos momentos políticos de Miguel Uribe Turbay en Antioquia, meses antes de su asesinato. En la imagen, compartida por su esposa tras su muerte, aparece el entonces precandidato presidencial durante su paso por Medellín, en un evento que reunió a buena parte de la dirigencia uribista del departamento.

Conozca: Asesinato de Miguel Uribe fue ordenado por un exgestor de paz de la Segunda Marquetalia, según confesión

La publicación trajo el recuerdo de aquella jornada en Plaza Mayor, realizada en abril de 2025, cuando Uribe llegó a Antioquia para enviar un mensaje de unidad de cara a la carrera presidencial de 2026. En ese momento, su aspiración buscaba consolidarse dentro del Centro Democrático con el respaldo de una de las plazas políticas más importantes para el uribismo.

Recuerdo de María Claudia Tarazona durante la campaña a presidencia del exsenador Miguel Uribe Turbay. FOTO: tomada de Instagram - María Claudia Tarazona.
Recuerdo de María Claudia Tarazona durante la campaña a presidencia del exsenador Miguel Uribe Turbay. FOTO: tomada de Instagram - María Claudia Tarazona.

Durante ese encuentro, Miguel Uribe estuvo acompañado por congresistas, diputados, concejales y dirigentes regionales, en un acto masivo que, según reportes de la época, reunió a miles de asistentes. Su discurso estuvo centrado en la seguridad, la lucha contra el crimen y la cohesión del partido, lanzó una frase que quedó como una de las más recordadas de esa visita: “Unidad igual victoria”.

En su intervención, defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, criticó al Gobierno Nacional por lo que consideraba un abandono a Antioquia y reiteró que el país debía volver a poner en el centro la seguridad y el control territorial. También evocó el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, como una de las razones que marcaron su visión sobre la violencia en Colombia.

Un cambio de significado

La imagen compartida por María Claudia Tarazona adquirió otro peso. Pues no solo mostró el registro de una campaña política, también, hace parte del recuerdo de los meses previos al crimen que estremeció al país y alteró el tablero político de cara a las elecciones de 2026.

El 25 de marzo de este año, Tarazona volvió a pronunciarse con un mensaje profundamente personal, en el que habló del dolor que dejó la muerte de su esposo y de la carga emocional que ha acompañado a la familia desde entonces. En el texto, expresó que deseaba que el asesinato de Miguel Uribe “no haya sido en vano” y pidió que su nombre sirva para unir a Colombia alrededor de la seguridad y la paz, dos banderas que marcaron su discurso político.

¿Cómo va la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Hasta ahora, lo que se conoce del caso apunta a que el asesinato de Miguel Uribe fue planeado por una estructura criminal vinculada a la Segunda Marquetalia. Según lo que ha sido expuesto por la Fiscalía, la operación habría incluido reuniones previas en Cúcuta, seguimientos al entonces precandidato presidencial y una cadena de mando que conectó a cabecillas de esa disidencia con redes criminales en Bogotá. En el expediente aparecen nombres como alias “El Viejo”, “Yako”, “El Zarco Aldinever”, “Gabriela”, “Chipi” y “El Costeño”, quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían tenido distintos niveles de participación en la coordinación, logística y ejecución del crimen.

Lea también: A casi un año del crimen: ¿por qué mataron a Miguel Uribe?

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que, pese a los avances judiciales y a las condenas ya emitidas contra varios de los implicados, la gran pregunta sigue abierta: por qué mataron a Miguel Uribe. La hipótesis de la Fiscalía apunta a un golpe contra la democracia y al interés de desestabilizar el escenario político y electoral del país. Sin embargo, incluso dentro del proceso persisten dudas sobre las motivaciones de fondo de la orden criminal y sobre los intereses que habría detrás del asesinato del entonces senador y precandidato presidencial.

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