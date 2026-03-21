Asesinato de Miguel Uribe fue ordenado por un exgestor de paz de la Segunda Marquetalia, según confesión

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, uno de los hechos más impactantes de la política reciente en Colombia, entra en una nueva fase tras la revelación de una confesión y más detalles del expediente.
Según una investigación de Semana, Simeone Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo y condenado por su participación en el atentado, aseguró ante la Fiscalía que la orden para asesinar al entonces senador y precandidato presidencial provino de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las Farc.
En contexto: Condenaron a 22 años de cárcel a alias El Viejo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
El testimonio, rendido el 9 de febrero de 2026, no solo señala a una estructura armada ilegal como responsable intelectual del crimen, sino que además detalla la forma en que se habría planeado, ejecutado y financiado el atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.
Se trata de una declaración que, aunque hace parte de un proceso judicial en curso y deberá ser contrastada con otras pruebas, introduce elementos clave en la búsqueda de la verdad sobre un asesinato que marcó al país.