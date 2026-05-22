Él es William Rico, el joven colombiano que creó las virales frutinovelas que conquistan las redes sociales

En marzo, usuarios de TikTok e Instagram se rieron a la vez que quedaron impactados con un video de poco más de dos minutos que contaba la historia de un par de amigas que terminaron convirtiéndose en enemigas cuando una de ellas se enamora del esposo de la otra. Contexto: ¿Ya se vio una? Conozca las frutinovelas, el drama de frutas infieles que causa sensación en las redes sociales Lo curioso era que los personajes, en vez de ser interpretados por actores reales, eran frutas con cuerpos humanos, todos hechos con inteligencia artificial. Un oscuro secreto, que es el nombre de la primera frutinovela estrenada en redes sociales, continuó siguiendo a Banana Negra, Naranja y Limón durante varias entregas que ya acumulan más de seis millones de visualizaciones solo en TikTok. En el momento en que salió, este aclamado formato era anónimo; solo se sabía que la cuenta que las publicaba era @fruty.storys. Semanas después, William Rico Vélez, un joven de 27 años de Sincelejo, Sucre, apareció como el creador de estas particulares producciones audiovisuales. Contrario a lo que se creía, las frutinovelas no nacieron como un “meme”, sino como un ejercicio académico. Rico es estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia y, mientras realizaba su trabajo de grado –un proyecto de diseño diegético sobre drones para la entrega de medicamentos a adultos mayores, es decir, un sistema de drones pensado para distribuir medicamentos a personas mayores–, se dio cuenta de que necesitaba crear una iniciativa que le permitiera practicar cómo desarrollar narrativas y escenarios, como le contó al medio de comunicación El Tiempo.

Así fue como comenzó a desarrollar historias y personajes con inteligencia artificial. Lo primero que se planteó fue hacer un ejercicio anónimo y, justo por eso, decidió crear una pieza bizarra, gracias a la libertad que le daba el hecho de que nadie conociera su nombre. El día en que publicó la primera parte de Un oscuro secreto en Instagram y alcanzó las 10 millones de visualizaciones fue cuando realmente se planteó continuar con la historia, la cual quiso seguir haciendo aún más extraña. A pesar de que la inteligencia artificial es una de las herramientas más importantes para estas producciones, la caracterización de los personajes fue, en gran parte, dibujada a mano. “Las amorfizaciones eran demasiado realistas y caían en el uncanny valley (valle de incertidumbre). Entonces yo lo que hice fue suavizar el modelado y la estética de los personajes”, le explicó Rico a Infobae.

“No sé por qué me quedé a verlo hasta el final y ahora quiero ver la parte dos”, “Más trama para el Doctor Berenjena, por favor” y “Joder, qué buena historia” son algunos de los comentarios que recibieron las primeras publicaciones de Fruty Storys, que después fueron bautizadas como frutinovelas por los usuarios de redes sociales. El fenómeno, al igual que el número de videos –que le toman entre seis y siete horas a Rico–, siguió creciendo, hasta que otras cuentas comenzaron a replicar el contenido sin citarlo, por lo que el joven colombiano decidió empezar a utilizar una marca de agua en todas sus producciones. Ya las frutinovelas están registradas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la entidad del Ministerio del Interior encargada de proteger los derechos de autor. “Yo hago los guiones, la bocetación, la construcción de personajes y arquetipos. La IA la uso para renderizar y animar. Hay una intervención humana lo suficientemente grande”, le contó el creador a Infobae.