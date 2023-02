“Decidí buscar otro lugar en el que pudiera vivir. Desde agosto hasta diciembre (del 2022) estuve buscando donde vivir y la gente me cerraba las puertas, nadie quería arrendarle una casa a la vicepresidenta. Una persona vio mi desespero porque tenía a mi familia encerrada en un apartamento y me ofreció su casa. Me la alquiló ”, detalló Márquez.

“¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa” , había dicho Cabal .

La vivienda a la que se refiere Márquez está ubicada en un condominio del corregimiento de Dapa, en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca. En ese lugar, además, son vecinas la vicepresidenta y la madre de María Fernánda Cabal.

“No tengo una casa de 5.000 millones (...). Amiga, cálmate porque ese veneno te hace daño. Sánate. El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Yo no estoy llendo a la casa de su madre a pedirle que me pague los servicios o el arriendo, yo lo hago con mi sueldo. (Vivir allá) no es un delito. El problema suyo es que una mujer como yo esté viviendo donde vive su familia”, fue la réplica de la vicepresidenta para la senadora Cabal.

Respecto al uso del helicóptero, Márquez aclaró que desde que encontraron unos explosivos cerca a su casa en Suárez, Cauca, la recomendación fue que evitara los desplazamientos por tierra y que usara los medios aéreos dispuestos por el Estado.

“Yo lamento la muerte del soldado y expreso mi solidaridad a su familia. No es porque me transportaran a mi se hubiese muerto el soldado. Podemos verificar si el 30 de diciembre me movilicé en avión o en helicóptero y, aunque lo hubiese hecho, el Estado tiene más de cien helicópteros a su disposición”, puntualizó la vicepresidenta.