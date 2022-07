Lo que tenemos en este momento es claridad de que en todos los lugares del territorio nacional, en todas las administraciones, ha habido actos de corrupción y es necesario perseguirlos. Por lo pronto, no tengo resultados concretos, porque hasta ahora los equipos están empezando a trabajar . Parte del nuevo enfoque que tenemos en la Fiscalía en Medellín, en Antioquia, y en diferentes lugares del territorio nacional, es una cruzada contra la corrupción en este año y ocho meses que me quedan en la Fiscalía”.

Frente al caso del alcalde de Medellín (Daniel Quintero) no tenemos elementos de juicio para poder decir si existen o no elementos materiales probatorios o conductas ilegales. En lo que sí tenemos claridad es en que vamos a intervenir desde el punto de vista de la cantidad de denuncias que hemos recibido y el grupo élite va a empezar a actuar en Medellín y en Antioquia”.

“Responde a las nuevas dinámicas del Plan Estratégico de la Fiscalía. Se ha hecho mucho trabajo en lo relativo a desmantelar disidencias y grupos organizados. Pero en el tema de corrupción no teníamos los grupos suficientes para poder dar una cantidad de resultados. Las directoras cumplieron su función, los cambios los hicimos no solo en Antioquia y Medellín, porque el objetivo que tenemos en este año y medio es la corrupción”.

Precisamente en Antioquia siempre se ha dicho que Luis Pérez a pesar de haber sido toda su vida funcionario público ha conseguido muchas tierras y, según algunas de las denuncias, eso mismo se estaría repitiendo ahora, presuntamente, con personas cercanas a la Alcaldía de Medellín...

“Sobre eso se va a trabajar por supuesto, y eso es lo que estamos haciendo. No podemos tomar decisiones 10 años después de la ocurrencia de los hechos. Si hay funcionarios públicos que no pueden demostrar el origen de sus recursos, pues aparecerá la extinción de dominio. No me voy de la Fiscalía sin tener resultados concretos frente a esos funcionarios que utilizan el servicio público para enriquecerse”.

¿Cuándo Medellín va a conocer esos resultados sobre las denuncias?

“Van a estar cuando tengamos los elementos suficientes para llevar esos casos a juicio. Esta entidad se había acostumbrado en algunas otras administraciones a que se hacían pronunciamientos que terminaban cayéndose en juicio con absoluciones. Nosotros, y esa ha sido una posición compartida con la señora vicefiscal general, hemos tenido la claridad de decir que si vamos a presentar casos ante el país y llevarlos ante jueces de control de garantías, no es para hacer un espectáculo, sino para lograr sentencias.

Y no solo sentencias, sino lograr, como lo hicimos en Centros Poblados, o como lo hemos hecho con los vínculos de corrupción de un senador con diferentes actores municipales, a sentencias anticipadas. Esta tarea que estamos haciendo con Medellín va bien y terminaremos llegando a responsables de diferente nivel, en caso de que se confirmen algunos de los elementos que hemos venido investigando”.