Las 5 frases más controversiales entre Jorge Lemus y el abogado de ‘Papá Pitufo’ que involucran al gobierno Petro

En medio del revuelo que dejó la revelación de unos audios que demuestran que existieron unas reuniones entre Jorge Lemus, exdirector del DNI, y el abogado de alias Papá Pitufo, Luis Felipe Ramírez, lo que dijeron ambos es clave para entender los nexos entre este señalado contrabandista y el gobierno de Gustavo Petro. Los hechos se remontan a dos reuniones que se llevaron a cabo a inicios de 2025, en las que se pudo evidenciar que cuatro miembros del Gobierno accedieron a comunicaciones directas con Marín, incluso antes que las autoridades en Colombia. Todo esto cobra mayor relevancia porque el año pasado se dio a conocer que ‘Papá Pitufo’ ha sido señalado por supuestamente entregar $500 millones en efectivo a la campaña Petro Presidente. Si bien el mandatario ha negado rotundamente la entrada de dinero del contrabando a su campaña, las investigaciones judiciales y periodísticas siguen revelando nuevos detalles sobre Marín, su red y la presunta “donación”. Es más, en su momento el presidente Gustavo Petro aseguró que hay un video que demuestra que ese dinero fue devuelto; sin embargo, hasta el día de hoy, esa presunta grabación no ha salido a la luz pública.

1. “¿Qué le digo yo? Diego (Marín), si se hubiera querido tirar a este Gobierno, se lo tira”

En una reciente entrevista en Blu Radio, Jorge Lemus aseguró que los encuentros fueron “oficiales” y que el abogado de Diego Marín Buitrago (’Papá Pitufo’) aseguró: “¿Qué le digo yo? Diego (Marín), si se hubiera querido tirar a este gobierno, se lo tira. O sea, diciendo a cualquiera: ‘Hablé con Ramón, hablé con Isaac, alguna vez le mandé razón con Alexánder López porque me conoce’”. Y siguió: “Yo a una persona de pronto por allá muy allegada al hermano, yo la verdad es que por ese lado no, porque hay muchas ahí que no me funcionan”, dijo el abogado en el video revelado por Noticias Caracol.

2. “Ahora es que llega él aquí, si él va a hablar de todo, mejor dicho apague y vámonos. Apague y vámonos”

En los audios, Jorge Lemus insistió en que Marín se entregara al Gobierno: “Que el hombre venga y hable, contra quien se le dé la puta gana, y hasta donde quiera”. Abogado: “Ahora es que llega él aquí; si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos”. Y Lemus respondió: “Eso es”. A lo que respondió el abogado de Marín: “No, doctor, no, no, no”. Y contestó Lemus: “Dígale que yo se lo dije. Y apunte que yo se lo digo”.

3. “Yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”

En ese intercambio, el abogado le responde en esa cita a Lemus que, en efecto, Diego Marín tendría bastante información qué contar ante las autoridades en Colombia. Ante esa última frase que Lemus contestó, el abogado de Marín le dijo: “Listo, perfecto. No, no, yo se lo digo, es que sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe”. Refiriéndose al posible escenario de que ‘Papá Pitufo’ llegara a Colombia y hablara sobre el tema.

4. “Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”

De acuerdo con el testimonio del abogado, la postura de ‘Pitufo’ no es la de confrontar o perjudicar al Gobierno Nacional. Ramírez fue enfático al asegurar que su cliente ha evitado mencionar temas que involucren al círculo familiar del presidente Gustavo Petro: “Hay situaciones en las que Diego (Marín) no ha querido entrar. Ni a que el hermano, que la mujer, que... No, no, en ningún momento”. Es más, le señaló a Lemus que fue desde el Gobierno “Entonces, preciso me llama (Diego Marín) y me dice: ’Vea, que es una cita, que tal cosa’. Me dijo: ’Pues hermano, pues vaya pues’. Yo le dije a este man: ’Yo voy con una condición’. Porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad delegado o no del señor presidente. Y yo con todo respeto se lo digo, doctor. Yo sé que ese señor es amigo, yo sé que sí, yo qué tal... pero vuelvo y le digo, acá estamos en un tema que se ha dejado correr mucha agua y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y le digo: ’Aquí estoy por mandato pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención’”.

5. “¿Qué hacemos para que él venga (‘Pitufo’)?, ¿qué hay que hacer como Estado para que él venga y pues responda por lo que hay que responder? Si hay que responder por algo”