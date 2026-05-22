Mismo caso de Yulixa Toloza: Hallaron cuerpo de mujer desaparecida en México tras procedimiento estético

Mientras los colombianos permanecen conmocionados por el caso de Yulixa Consuelo Toloza, en México la situación es similar con una mujer identificada como Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, quien desapareció tras realizarse un procedimiento en una supuesta clínica estética ubicada en la colonia Granjas de San Isidro, en Puebla.
El caso ocurrió el pasado lunes 18 de mayo, cuando Vázquez acudió en compañía de su esposo, Florencio Ramos, a una clínica llamada Detox, la misma que había visto a través de redes sociales y donde prometían resultados seguros y duraderos. Su intención era obtener información y realizarse una valoración para determinar si era apta para someterse a una liposucción o a un moldeado corporal con láser.