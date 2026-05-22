Encapuchados vandalizaron sede del partido MIRA y Galán acusa a Petro de incentivar ataques

La sede del partido Partido MIRA en Bogotá también fue blanco de actos vandálicos durante las manifestaciones registradas este jueves en la capital, en medio de los ataques contra la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en el sector de Chapinero. Los hechos ocurrieron durante una movilización que avanzaba por la carrera Séptima y que derivó en disturbios. Según reportes de la campaña de Valencia, un grupo de encapuchados atacó la sede política con piedras, palos, pintura y grafitis, causando daños en ventanales y elementos publicitarios. De manera simultánea, la sede del partido MIRA fue pintada con mensajes ofensivos y sufrió daños menores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los hechos y aseguró que “los actos de vandalismo hoy en Bogotá no son manifestación social, son violencia”. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, el mandatario distrital señaló directamente al presidente Gustavo Petro de incentivar este tipo de ataques.

“Decir que las fachadas de bienes privados son públicas y pueden ser grafiteadas como lo hizo el presidente incentiva ataques como el de hoy contra la sede de la candidata Paloma Valencia y del partido MIRA”, afirmó Galán. Conozca: Sede de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá fue vandalizada; piden garantías de seguridad El alcalde también aseguró que lo ocurrido representa “un ataque a la democracia” y pidió al Gobierno Nacional expedir una orden pública para que la policía acompañe las manifestaciones junto al Ministerio Público, con el objetivo de proteger tanto a quienes protestan como a quienes no participan de las movilizaciones.

Por su parte, el partido MIRA emitió un comunicado en el que rechazó “de manera categórica” los actos vandálicos contra su sede y advirtió que estos hechos representan “una agresión contra la convivencia, el respeto por la diferencia y la democracia”. Siga leyendo: Partido MIRA anuncia su respaldo a Paloma Valencia para las presidenciales, ¿qué dijo la candidata? La colectividad señaló que resulta “especialmente preocupante” que el ataque ocurra pocos días después de haber anunciado oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

El comunicado fue difundido a través de las redes sociales oficiales del partido. FOTO: Partido MIRA.

El pasado 19 de mayo, el partido MIRA confirmó su adhesión a la campaña de la candidata del Centro Democrático, argumentando que comparte principios relacionados con “la familia, las libertades y el fortalecimiento de la democracia”. Tras conocerse el respaldo, Valencia aseguró que recibía el apoyo “con profunda alegría” y destacó el papel del partido en la defensa de valores institucionales y la participación política.

¿Qué pasa con la seguridad a los candidatos?

La situación se da en un contexto en el que ya estaría en marcha un plan de refuerzo para la seguridad de los candidatos presidenciales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció recientemente nuevas medidas de protección de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Según informó el Gobierno Nacional tras una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), las campañas presidenciales cuentan actualmente con esquemas de seguridad reforzados, integrados por hasta 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos de protección.

“Se seguirá aumentando el pie de fuerza para cada uno de los esquemas y se dispondrá de seguridad en cada una de las sedes”, aseguró Benedetti al término del encuentro, en el que participaron la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.