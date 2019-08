¿Qué estaba pensando el alcalde de Bucaramanga cuando dijo esto?

“Lo han manoseado más que una prostituta de por allá de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó encima fue el ferrocarril”, afirmó recientemente Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, al referirse a Sergio Isnardo Muñoz, candidato a la alcaldía de esa ciudad.

“Ha pasado por todos los partidos. Lo han manoseado todos”, agregó. Cuando los medios lo interrogaro por su declaración respondió: “Pero dígame qué no es verdad. ¿A las prostitutas no las manosean? Y Sergio Isnardo está más manoseado que ellas, eso fue lo que dije y me sostengo”.

La controversia se suma al anuncio de la Procuraduría General de la Nación, que este martes le formuló pliego de cargos por “presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de selección para el tratamiento, la transformación y la disposición final de las basuras en los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga”.

Ya son varias las ocasiones en las que el mandatario ha generado polémica durante su administración.

El ingeniero civil ha hecho fuertes declaraciones en contra de las mujeres venezolanas y el presidente Iván Duque. También se ha referido de forma inapropiada a un ciudadano de Bucaramanga y a los bomberos de la ciudad:

- “...Y los partos que han tenido. Son como 400 al año. Una fábrica de hacer ‘chinitos’ pobres. Todo esos partos, que los pueden evitar a través de las metodologías que hay. Son niños que no van tener ninguna esperanza de progreso en la vida”. Dijo en alusión a las mujeres venezolanas inmigrantes.

- “Iván Duque no tiene norte. Nadie sabe qué piensa (...) Es totalmente neutro, como hermafrodita”. Comentó en un Facebook Live, a propósito del primer año del mandatario en el poder.

- “Les voy a hacer una comparación que es real, seguramente no es la mejor. Nunca vieron a Pablo Escobar exportando hoja de coca, él exportaba era clorhidrato de cocaína. Como hacía todo el proceso, mire a dónde llegó (...) Lo que les quiero decir es que hay que producir, transformar, empacar, transportar y llevar a los circuitos de consumo”. Opinó para explicar el modelo de exportación que considera ideal para Colombia.

- “Tanda de barrigones, gordos, de bomberos que no eran capaces de subirse ni al taburete”. Le dijo al entonces al comandante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez.

- “Ustedes son lavaperros de la politiquería”, le dijo a un ciudadano que le reclamó por la tala de árboles.

El lema del alcalde en su cuenta de YouTube, con 11.537 suscriptores, es: “Dale play a la nueva forma de ver la política”. En su cuenta de Twitter, seguida por 41.300 usuarios, se presenta con la frase: “Que todos los colombianos vuelvan a sentir alegría y confianza, y vivan en un país que crece junto con ellos cambiando de mentalidad”.

El alcalde de 528.855 habitantes pudo aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga gracias a un movimiento ciudadano que lideró y llamó “Lógica, ética y estética”.