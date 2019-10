Fusil vs bastón, la guerra que sufren los indígenas

Bastien Bosa

Pofesor titular

Universidad del Rosario

ANÁLISIS

La realidad con estas comunidades es alarmante

Bastien Bosa

Pofesor titular

Universidad del Rosario

El año 2019 – reconocido por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas – debería ser motivo de celebración en Colombia, un país que se caracteriza por una diversidad lingüística y étnica excepcional. En el país se hablan actualmente 65 lenguas indígenas, las cuales son portadoras de cultura, conocimientos y valores.

Sin embargo, la realidad es otra y, cada día, aparecen nuevos motivos para alarmarse. No solamente porque muchas de estas lenguas se encuentran amenazadas y siguen siendo despreciadas, sino porque la guerra ha vuelto a afectar a los pueblos de una manera brutal.

Todos los días llegan nuevas noticias, más aterradoras las unas que las otras: despojo territorial, masacres y asesinatos selectivos, presencia reiterada de grupos armados en los territorios tradicionales, irrespeto a las autoridades, etc. Todo esto, al parecer, en el marco de una indiferencia generalizada. Ahora bien, si la opinión pública colombiana no despierta – y si el gobierno no asume sus responsabilidades – nos encontraremos pronto en una situación de exterminio sistemático de los pueblos indígenas de Colombia.

Es urgente, para todos, retomar el sueño no cumplido de la Constitución del 1991: el de construir un país más justo, que reconoce y valora su diversidad cultural y étnica. El sueño de construir un país en el cual los pueblos indígenas sean reconocidos como autoridades legítimas en sus territorios. El sueño de construir un país en el cual lo “indígena” no sea considerado como una encarnación del atraso y de la barbarie, sino como una fuente de orgullo, como un ejemplo para construir una nación más incluyente y más respetuosa, tanto de las personas como de la naturaleza.

Hasta este momento, no habrá motivo de celebración.