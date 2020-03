Glifosato, la fórmula que Trump le pone a Duque contra la coca

Para el docente de la Universidad del Norte, Luis Trejos , la reunión giró en torno a los ejes centrales de siempre, que no pasan más allá de la lucha contra las drogas y “la salida de Maduro”.

“Bueno, vas a tener que hacer aspersión. Si no haces aspersión, no podrás deshacerte de ellos”, dijo Trump, dejándole clara su posición a Duque. Siguiéndole el paso, el mandatario colombiano respondió que es “algo muy importante”, pero planteó un abanico de oportunidades, dejando claro que se pueden “combinar” otros elementos para tener precisión en la lucha contra los cultivos de droga hasta lograr el desmantelamiento de los carteles de droga.

En la cita, que no tardó más de 20 minutos en el Despacho Oval, Trump se enfocó en el discurso de lucha contra las drogas y reiteró el apoyo a Colombia en esta misión. Sin embargo, su posición fue más allá, y se concentró en pedirle a Duque que reinicie las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos, ya sea con glifosato o con cualquier otro herbicida.

En materia diplomática, el docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Fabio Sánchez , plantea que la visita tuvo los “temas clásicos”, aunque resulta interesante que se haya abierto un espacio en la rutina de Trump para reunirse con Duque, dada “la agenda sensible que tiene Washington en este momento: Guerra en Siria y la carrera electoral interna”.

Rey, además, asegura que por ahora “las políticas contra el narcotráfico no se resolverán pronto” pues, mientras el consumo no baje “ese negocio seguirá vivo”.

Alfredo Rey , internacionalista de la Universidad de Los Andes, sostiene que sería un error acatar el requerimiento de Trump, aunque reconoce que el regreso de las fumigaciones está cerca, teniendo en cuenta el impulso que le ha dado este gobierno a esa vía para enfrentar el narcotráfico. No obstante, dice que el país no debería hacerlo pues eso representaría “un levantamiento del conflicto, especialmente en el Sur”.

El presidente Duque, aprovechando los 20 minutos de la reunión, también le hizo una petición a Trump: mantener el cerco diplomático y fortalecer las sanciones comerciales y económicas contra el régimen. Ante el planteamiento, Trump apuntó que es un tema relevante para los norteamericanos y agregó que “la forma en la que ellos –el régimen– tratan a su gente es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada...”.

Al respecto, los analistas coinciden en que por ahora no habrá movimientos fuertes en relación con la realidad venezolana, pues Trump está enfocado en las elecciones y en otros temas de interés que le sumen votos.

Además, como lo plantean los analistas Rey y Trejos, las estrategias empleadas en los últimos 18 meses contra Maduro no han dado resultados y se han vuelto ineficientes, pues Maduro sigue en el poder y Juan Guaidó, el líder opositor, sigue aguantando los embates sin una esperanza de restablecer, próximamente, la vida democrática en Venezuela, que es lo que esperan tanto Trump como Duque.