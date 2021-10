Evitó un atraco echándole su carro a los ladrones

El pasado 8 de octubre, el gobernador Zuluaga conducía su camioneta en Villavicencio, cuando evidenció que unos ladrones intentaban robarle el bolso a una mujer, a lo que reaccionó subiendo el vehículo al andén contra los ladrones. “Atravesé el carro y atendí a la ciudadana a la que afortunadamente no le pasó nada, pero estaban armados. Si no se deja robar el bolso, proceden a apuñalarla y terminan matando a una persona por robarla”, relató el mandatario. En la situación también intervinieron sus escoltas, quienes persiguieron a los ladrones hasta capturarlo, hecho en el que hubo un intercambio de disparos que dejó a dos personas heridas. “Yo puedo actuar o seguir derecho y ser indiferente. ¿Qué hago? Tuve la oportunidad de intervenir y prevenir que a esa señora la resultaran matando; tenía que tomar el camino de la indiferencia o de la solidaridad”.



“Hay que ser respetuosos, pero sin pelos en la lengua”

El gobernador Juan Guillermo Zuluaga es recordado por “cantarle la tabla” a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en una reunión realizada el 23 de agosto del 2021. Haciendo referencia a la falta de acciones para la vía que conduce de Bogotá al Llano, le dijo: “Estamos lentos, Ministra, ni teniendo la plata hemos sido capaces de actuar, llevamos 3 años de este gobierno y no hemos avanzado, no podemos seguir mirando para atrás y hablar del gobierno anterior, es que este problema de la vía al Llano tiene a la gente quebrada, esto ha sido peor que la pandemia, la gente está emputada y con razón porque nos ven como ineptos”. En diálogo con EL COLOMBIANO, el gobernador dijo sobre ese episodio que “cuando hay que cantarle la tabla a una ministra o a quien se lo tenga que decir, hay que ser respetuosos, pero sin pelos en la lengua”.



Respaldo jurídico a los que estrellen atracadores

A finales del 2020, el gobernador Zuluaga anunció que destinaría a un grupo de abogados de su administración para defender legalmente a los ciudadanos que atropellen a los ladrones en las calles de Villavicencio. Su declaración se dio luego de casos en los que hombres atracaban a mujeres que se movilizaban en moto. “Yo no quiero que los ciudadanos se arriesguen, pero si voy en mi carro y veo que está siendo objeto de un robo de alguna persona, con mi carro los estrello. Los ladrones nos van a coger guapos, rodeando a las instituciones, que los delincuentes sepan que los ciudadanos también los vamos a enfrentar”. Sus declaraciones causaron polémica nacional. El diputado Henry Ladino dijo que no estaba de acuerdo con el mensaje a los ciudadanos, porque no se podía suplantar a las autoridades con acciones que llevarían a otros riesgos.