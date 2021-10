Sí, el año pasado, al término de un consejo de seguridad que presidía el ministro Carlos Holmes Trujillo (q.e.p.d.), se me puso en conocimiento, en compañía de un grupo de oficiales, de un plan criminal para atentar contra mi vida que querían perpetrar esos dos señores. De ese momento, hasta el día de hoy, no hemos dejado de denunciar dos temas fundamentales para ellos y terribles para nosotros, que son la extorsión y la deforestación de esta zona del departamento. Eso hace parte su molestia. Además, esta es una zona a la que históricamente jamás había llegado un gobernador, porque ellos pretenden que este sea un territorio vetado para los demás. Eso les genera molestia.

En todo caso, Zuluaga asegura que cuenta con un esquema de seguridad suficiente para que su vida esté garantizada y advierte que no dejará de recorrer su departamento por cuenta de estas intimidaciones. Además, en respuesta a hechos que ha protagonizado y que han generado polémica, como cuando impactó con su carro a dos ladrones en una esquina de Villavicencio mientras atracaban a una señora, dijo que no busca ser mediático sin coherente con su forma de actuar.

Sí, así es. Y es lo que me han manifestado las autoridades desde el año anterior y lo que la misma gente de estas zonas me dice, que además está cansada de tanto hostigamiento, presión y represión. La gente me dice que cuide, que soy un objetivo militar de ellos. Yo dejo todo en manos de las autoridades y creo plenamente en Dios, por lo que confío en su santa voluntad. Nos aferramos a eso y al cuidado y protección de las autoridades.

Déjeme agregar que la autoridad reacciona de la mejor manera, porque al parecer –y con base en información de la comunidad– la fiesta la querían hacer en otro punto dependiendo de cómo reaccionáramos. Pero era muy difícil determinar ese punto. Este es mi cuarto día de correría atravesando La Macarena, el municipio de Uribe y el municipio de Mesetas, al igual que tres parques naturales: Tinigua, Picachos y Macarena. No son zonas fáciles y la seguridad ha estado a la altura. Determinar una acción cobarde como esta, no es una tarea fácil.

¿Este ataque tiene relación con la época electoral, cuando estos grupos ilegales comienzan a mostrar algún tipo de fuerza y que el resto del año pareciera que no tienen?

No sé si tiene algún criterio político, pero sí sé que cada vez causan más rechazo nacional y de la gente de las regiones que está hastiada de ellos.

Gobernador, algunos lo califican a usted de “polémico” por acciones como la de usar su carro contra ladrones o de subirle el tono a una ministra de forma pública. ¿Cómo se define usted?

Yo en este oficio me he acostumbrado a oír a veces los que uno no quiere oír, y eso me ha enseñado a respetar. A este país le falta eso, que respetemos a quienes piensan diferente. Yo no quiero generar polémicas y mucho menos volverme un gobernador mediático. Lo que pasó con el carro es que vi en una esquina cómo le pegan a una señora, y solo puedo actuar o seguir derecho y ser indiferente. ¿Qué hago? Tuve la oportunidad de intervenir y prevenir que a esa señora la resultaran matando; yo tenía que tomar el camino de la indiferencia o de actuar con solidaridad, y escogí el segundo. Cuando hay que cantarle la tabla a una ministra o a quien se lo tenga que decir, hay que ser respetuosos, pero sin pelos en la lengua. Yo solo pretendo hacer mi trabajo y le pongo la cara a las circunstancias. Ese es mi modo de actuar y ojalá eso no les moleste a las personas.