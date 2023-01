La reactivación de las negociaciones de paz con ELN que inició como un logro político de Gustavo Petro se está convirtiendo en una piedra en el zapato para la Casa de Nariño. Desde el fallido cese bilateral decretado por el Gobierno, ambas delegaciones se han mantenido en un turbulento vaivén de comunicados en los que no logran ponerse de acuerdo.

Mientras que la guerrilla publicó una carta asegurando que las conversaciones estaban “en crisis” por culpa de la ligereza de la Presidencia, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, dijo en diálogo con EL COLOMBIANO que él no siente que los diálogos estén en una etapa delicada, pero que respeta la calificación que los elenos le quieran dar al problema. “Yo no me voy a poner a pelear por eso”, dijo en tono consiliador.

Aún así, confirmó que sí invitó a la delegación del ELN a una reunión urgente en Caracas, Venezuela, en la que ajustarían la agenda temática de las negociaciones y evaluarían, ahora sí ambas partes, un eventual cese al fuego.