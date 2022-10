La profesora Gloria Estela Peláez ha escuchado la historia de sus estudiantes repetirse una y otra vez, como un rosario en una camándula de una rezandera: “Profe, es que me desmayé porque yo solo como lo que me dan acá”, “profe, yo voy a tomar agua para no aguantar mucha hambre porque mi única comida es la del colegio”, “profe, si yo no como acá no hay más comida en el día”.

Lea también: Procuraduría investigará a funcionaria de La Ceja por suministro de carne de caballo a niños del PAE

No diremos el nombre del colegio para no estigmatizarlo, pero queda en uno de esos barrios encumbrados de Medellín donde algunos niños se duermen sin comer, mirando las casas de abajo que son apenas luces rutilantes en las noches paisas: “La situación para muchos de ellos es tan difícil, que dejan de venir a la escuela porque no tienen ni para un desayuno o comer algo”.

La situación que menciona la docente Peláez es el común denominador –como dirían en las escuelas– de muchos niños en Colombia. No obstante, parte de la solución la planteó este viernes el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien en reunión con 97 secretarios de educación del país manifestó que el Gobierno plantea alargar el Programa de Alimentación Escolar, PAE, a las vacaciones de los estudiantes en varias regiones.

“Queremos llevar el PAE a una cobertura universal, incluso en algunas regiones, no en todas, queremos extender el PAE más allá de la jornada escolar. Por ejemplo, que en el periodo de vacaciones el PAE llegue a las familias directamente para combatir el aumento del precio de los alimentos y básicamente la desnutrición aguda, que es una preocupación de todo el país”, dijo el ministro Gaviria.

A este rubro, que cuenta con recursos por 2,8 billones de pesos anuales, de los cuales la nación financia $1,3 billones, ingresarían otros $2 billones para el período vacacional en Colombia que tiene cuatro tiempos (diciembre-enero, Semana Santa, julio y semana de receso en octubre); es decir, a cuentas largas serían $500 millones por periodo en promedio, aunque algunos son más largos que otros.

Le puede interesar: La paradoja del PAE en Medellín: $50.000 millones más y los mismos problemas