Ese mismo día, el viernes, Benedetti había sido citado a la Corte Suprema de Justicia para responder por casos en su contra pero él decidió ejercer su derecho de guardar silencio y no contestó una sola palabra. Hay quienes preguntan si al nombrarlo embajador ¿lo quieren proteger para que la justicia no le eche mano? O más bien, como todo parece indicar, el Gobierno corrió a reabrir esta embajada para evitar que Benedetti siga hablando de la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro , como lo hizo el año pasado cuando le provocó serios líos al Presidente.

Esta embajada, vale decir, estaba cerrada hace más de 20 años, desde cuando decidieron que no tenía sentido tener tres embajadas en Roma (contando la de El Vaticano) y decidieron que sus funciones las atendiera el embajador de turno en Roma.

Se trata de un nuevo puesto para el curtido político, quien vuelve al Gobierno del presidente Gustavo Petro después de su escandalosa salida en julio del año pasado del puesto que tenía como embajador en Venezuela, debido a los polémicos audios que revelaron sus diferencias con el presidente y la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia.

Benedetti había llegado a Caracas como uno de los verdaderos escuderos de Petro, después de su labor en época electoral, y con la intención de liderar la reactivación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, lo que incluía el manejo de delicados temas políticos. Sin embargo, el torbellino desatado por los audios revelados lo obligó a volar de emergencia a Bogotá y luego salir del cargo diplomático.

“Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”, fue una de las recordadas frases que se publicaron de las conversaciones entre Benedetti y Sarabia, que actualmente es la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). El tono y el contenido dejaron muy poco para la imaginación.

Por lo que se concluyó que las relaciones del exembajador en Venezuela con el presidente no habían terminado en los mejores términos. Y los audios, además, dejaron claro el determinante papel que jugó Benedetti durante la organización de la campaña del presidente Petro, ya que en uno de estos Benedetti se refirió a la gestión de 15.000 millones de pesos para la campaña.

En otro de los apartes de las grabaciones, Benedetti le advirtió a Sarabia que en cualquier momento iba a reclamar su “espacio político” y dio a entender que si no se lo daban explotaba. “Y si creen que es una amenaza, pues es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo; exploto porque ayer ustedes me maltrataron como a una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, remató el enfurecido exlíder de la campaña presidencial, ante lo que él consideraba un maltrato de parte de la entonces jefe de gabinete y el propio presidente, durante una visita suya a la Casa de Nariño.