En medio de un debate en la universidad de Los Andes, Bolívar se refirió al tema, pero sugirió que quienes intentaron quemar el CAI de La Gaitana “de pronto fueron los mismos policías”.

“Por qué no salí a decir nada ayer, porque yo no me sentí aludido, cómo voy a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos, aprésenlos, para eso está la Justicia, yo no soy juez, yo no sé si son de Primera Línea, aquí tenemos que acudir al debido proceso, primero deben hacer una investigación para ver quiénes fueron los encapuchados, de pronto fueron los mismos policías, yo que voy a saber”, aseguró el candidato del Pacto Histórico.

El también candidato y en su momento director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, respondió de inmediato al señalamiento de Bolívar, calificándolas de “muy graves”.